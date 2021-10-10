خطوات التقديم على منتج نفاذ تمويل العمل الحر في السعودية

منصة نفاذ تمويل العمل الحر مقدم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، حيث أنه يعتبر من أشهر وأهم القروض المقدمة من البنك، حيث أنه يعمل على القيام ببعض من المشاريع الحرة والتي تسعى لتنشيط الأقتصاد داخل المملكة، ومن خلال موقع ثقفني سنتعرف على شروط وخطوات التقديم لمنصة نفاذ تمويل العمل الحر في المملكة العربية السعودية.

أهداف تمويل العمل الحر

يقوم بنك التنمية الاجتماعية السعودي بتقديم التمويل وذلك للعمل على رفع مستوى النشاط الأقتصادي، ورفع كفاءة العاملين السعوديين، والعمل على تطويرها ومساعدتهم لدخول سوق العمل، والربح منه وأمدهم بالخبرات في السعودية.

شروط التقدم على قرض نفاذ العمل الحر

أكد بنك التنمية الاجتماعية على بعض من الشروط للحصول على قرض نفاذ العمل الحر والتي من ضمنها:

لابد أن يكون الشخص المتقدم للتمويل يمتلك الجنسية السعودية.

لا يجوز أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل مدين لدى بنك التنمية الاجتماعية بأي نوع من أنواع القروض الأخرى.

يفضل أن يكون قد مضى عام على الأقل من تاريخ سداد القرض التي حصل عليه من قبل.

لابد أن يبدأ عمر المتقدم للحصول على تمويل من 18 عام.

لا يتجاوز عمر الشخص المقدم للتمويل عن 60 عام المقترض والكفيل.

ألا يزيد الدخل الشهري الشخص الراغب بالحصول على تمويل عن 14 ألف ريال سعودي.

لابد من تقديم الضمانات اللازمة للحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية.

لابد ألا يتجاوز التمويل عن الحد الأقصى وهو 60.000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل نفاذ العمل الحر

بطاقة الهوية الوطنية للشخص المتقدم للحصول على التمويل.

تقديم رقم الأيبان الخاص بالحساب المصرفي.

لابد من تقديم وثيقة العمل الحر الذي يعمل به عبر وزارة الموارد البشرية.

كتابة العنوان الوطني للمتقدم كذلك رقم الهاتف الجوال الخاص بالمتقدم للحصول على التمويل.

خطوات التقديم للحصول على قرض العمل الحر