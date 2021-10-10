تمويل بالتقسيط 24 شهر بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى شركة إمكان

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تقدم أهم التمويلات التي يبحث عنها الراغبين في التمويل الميسر الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي في السعودية بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر عشرون عام على الأقل مع توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة والمعلن عنها لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويتم التقديم عن طريق الإنترنت لتسهيل الوقت للعملاء السعوديين المتقدمين لطلب هذا التمويل في المملكة ويتم الحصول عليه بعرض تمويل بدون تحويل الراتب وبلا كفيل أو بلا ضامن سعودي الجنسية بفترة سداد ميسرة تصل إلى أربعة وعشرون شهر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

كافة الشروط والأحكام المطلوبة لدى شركة إمكان للتمويل

يوجد الكثير من المواطنين السعوديين الذي يردون معرفة الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على تمويل نقدي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى شركة إمكان للتمويل لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يشترط تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 2 ألف ريال سعودي في المملكة.

شرط هام أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول ويبلغ من العمر عشرون عام على الأقل.

التمويل يحتاج توفير حساب بنكي عبر بنك الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يحتاج التمويل المناسب عدم تعثر العميل المتقدم لطلب التمويل الميسر عبر تقرير سمه السعودي بالمملكة.

مزايا التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة