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كيف استخرج وثيقة العمل الحر عبر منصة العمل بخطوات سهلة وسريعة، ذلك ما نقدمه لكم اليوم من خلال موقعنا، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على إنشاء برنامج خاص بالعمل الحر، ويمنح هذا البرنامج وثيقة عمل حر، وتهدف إلى تسخير الطاقات لدى الشباب والاستفادة منها في دعم البلاد اقتصاديا، ولمعرفة كافة تفاصيل هذه الوثيقة وطريقة استخراجها للحصول على المميزات العديدة التي يمكن الحصول عليها بعد استخراج الوثيقة، تابعوا معنا.
نظام العمل المرن
تم إطلاق نظام العمل المرن في شهر مايو لعام 2020، وتم إطلاقه من قبل وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية وتم تطبيق النظام على منصة العمل الحر، ويهدف هذا النظام إلى انخفاض نسبة البطالة، و توفير حياة كريمة من خلال تأمين وظائف حرة للمواطنين الراغبين في إيجاد فرصة عمل إضافي، وللأشخاص الذين لا يستطيعون الالتزام بدوام كامل، كما حددت الوزارة أيضا أسلوب نظام عمل مرن وساعات محددة، وذلك عن طريق توقيع عقد يكون قابل للتجديد بين العامل وصاحب العمل، ومن خلال هذا العقد يلتزم العامل بساعات العمل المحددة، مقابل الحصول على الأمر كاملاً وفقاً لساعات العمل.
كيف استخرج وثيقة العمل الحر
يجب على كل عامل من الراغبين في ممارسة العمل الحر، معرفة كيف استخرج وثيقة العمل الحر من خلال موقع منصة العمل الحر، ومن الجدير بالذكر أنه هذه العملية تستغرق حوالى أسبوع بعد التسجيل حتى يتم استخراج الوثيقة، ويتم التسجيل للحصول على الوثيقة من خلال الخوات التالية:
- زيارة موقع منصة العمل الحر.
- النقر على خانة إصدار وثيقة الآن.
- ثم تحديد المهنة والتخصص المراد ممارسته.
- كتابة البيانات المطلوبة كاملة على الموقع.
- إرفاق المستندات التي تثبت ممارسة المهنة المكتوبة.
- النقر على إصدار الوثيقة.
- سيتم مراجعة البيانات من قبل الموقع، ليتم التأكد من صحتها.
- بعد ذلك يتم إخطار العامل بإصدار الوثيقة من خلال رسالة نصية تصل إلى رقم الهاتف المسجل في البيانات.
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