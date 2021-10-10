نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة بلدي تسجيل الدخول وأهم الخدمات المتاحة عبر المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم البحث كثيرا عن منصة بلدي تسجيل الدخول، حيث أنها من أهم المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل الحكومة السعودية، متمثلة في وزارة الشؤون البلدية، حتى تساعد المواطنين في الحصول على جميع خدمات البلدية بشكل إلكتروني، دون التوجه إلى مكاتب البلدية، وحققت هذه المنصة نجاحا باهراً وشهرة واسعة، حيث تقدم العديد من الخدمات الهامة لجميع المواطنين والمقيمين، وإليكم اليوم في السطور القادمة، نتحدث معكم عن طريقة تسجيل الدخول إلى منصة بلدي وخدمات تلك المنصة.

وزارة الشؤون البلدية

تعد وزارة الشئون البلدية والقروية من أهم الوزارات التي تسعى إلى خدمة جميع المواطنين بشتى الطرق، وهذه المنصة تتولى التخطيط العمراني في جميع أنحاء المملكة، ومن الجدير بالذكر أنه تم تأسيس هذه الوزارة أي عام 1395ه‍، وقامت بإصدار نظام أمانة العاصمة في عام 1357ه‍، وخلال السنوات الأخيرة قامت بتطوير العديد من الخدمات التي تقدمها بشكل إلكتروني، وذلك من ضمن رقمنه جميع الوزارات في المملكة العربية السعودية، من أجل رؤية تطوير المملكة في عام 2030.

التسجيل في منصة بلدي الخدمات الإلكترونية

يتم التسجيل في منصة بلدي الخدمات الالكترونية التابعة إلى وزارة الشؤون البلدية من قبل جميع المواطنين، حتى يتمكنوا من الاستفادة بالخدمات التي تم توفيرها عبر المنصة بشكل الكتروني بكل سهولة، من خلال الخطوات التالية:-

يتم الدخول إلى منصة بلدي.

ثم النقر على خانة التسجيل، والتي تضمن تسجيل جديد للمقيم، وتسجيل جديد للمواطن، وتسجيل لمكتب هندسي

يتم تحديد نوع التسجيل المناسب، ثم إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، والتي أهمها رقم الهوية أو الإقامة، وتاريخ الميلاد.

ثم تأكيد البيانات من خلال كتابة الرمز المرئي، وإدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

ثم كتابة اسم المستخدم باللغة الإنجليزية وكلمة المرور

وأخيراً يتم كتابة الرمز المرسل إلى رقم الجوال، حتى يتم تفعيل الحساب.

منصة بلدي تسجيل الدخول

بعد إنشاء حساب على المنصة من خلال الخطوات التي قمنا بذكرها، يمكن الآن تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الخطوات التالية:-

الدخول إلى رابط منصة بلدي تسجيل الدخول.

النقر على تسجيل الدخول.

كتابة البيانات الخاصة باسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال الرمز المرئي، والتأكد من كتابته بشكل صحيح.

وأخيراً يتم النقر على تسجيل الدخول.

الخدمات الإلكترونية في منصة بلدي

نقدم المنصة عدد كبير من أهم الخدمات بشكل إلكتروني، وفيما يلي أهم هذه الخدمات:-