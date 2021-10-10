أخبار المملكة | إيداع معاش الضمان الاجتماعي السعودي لشهر أكتوبر 2021 ربيع أول 1443 اليوم

تم اليوم إيداع معاش الضمان الاجتماعي السعودي، لشهر ربيع أول الموافق شهر أكتوبر 2021، في حسابات المستفيدين البنكية لتساعدهم على تحمل الظروف المعيشية الصعبة، جاء ذالك الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية، لتدخل السرور على قلوب المستفيدين من معاش الضمان، وهم من الفئات الأولى بالرعاية فمنهم كبار السن ومنهم المطلقات والأرامل والمحتاجين، وجاء في إعلان وزارة الموارد أنها أودعت الراتب الأساسي للمعاش، والمساعدات الخاصة بتسديد فواتير الكهرباء، والمساعدات النقدية للغذاء، وفيما يلي ألية الاستعلام عن المبلغ الخاص بالمعاش.

طريقة الاستعلام عن مبلغ معاش الضمان الاجتماعي السعودي

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية. الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. ثم النقر على دليل الخدمات، وأخيراً الضغط على أيقونة الاستعلام عن الراتب.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي السعودي

من الطبيعي أن يتم صرف راتب الضمان في اليوم الأول من كل شهر عربي، وتم ترحيل الصرف حتى تم اليوم الأحد إيداع المبالغ الخاصة بالمعاش في حسابات المستحقين البنكية.

من هم الفئات المستحقة لصرف راتب معاش الضمان

كل من بلغ سن الشيخوخة من الرجال والنساء. جميع الأسر الغير معولة وتشمل المطلقة مع أبنائها، الأرملة مع الأيتام، الأسرة المهجورة. أسرة الغائب أو المفقود، أسرة مدمن المخدرات.

خطوات التسجيل للحصول على معاش الضمان

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية السعودية.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المتقدم للحصول على المعاش.

الضغط على الموافقة على الشروط العامة.

تسجيل استمارة التقديم الإلكترونية وملء البيانات المطلوبة بها.

الضغط على تقديم الطلب بعد التأكد من صحة كافة البيانات المسجلة.

وزارة الموارد البشرية السعودية

من أهم الوزارة في الحكومة السعودية، فهي الوزارة التي تتعامل مع المواطنين الأقل دخلاً، وتقدم المساعدات للفئات المحتاجة لذا تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في المملكة، ويقدم لها الدعم الكامل والموارد المالية التي تحتجها لتلب احتياجات الفئات الفقيرة في المملكة، وهو من ؟أهم أولويات الحكومة أن يعيش المواطن بكرامة على الأراضي السعودية، وأن تتوفر له كافة مقومات الحياة الكريمة التي تغنيه عن السؤال.