نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل في دقائق على 300 ألف ريال تمويل شخصي بدون تحويل راتب 1443 أفضل بنوك التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض يتيح لك هذا البرنامج الحصول على القرض الشخصي، والذي يتوافق مع الأحكام الشرعية، حيث يتطلب توافر عدد من الشروط التي يقتضيها هذا التمويل البنكي الذي قد يصل إلى 300 ألف ريال سعودي مع فترة سداد طويلة يستطيع من خلالها العميل السداد السهل، ومن خلال حاسبة التمويل بموقع البنك تستطيع معرفة قيمة تمويلك بحسب البيانات المدخلة.

مميزات تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض

يتوافق تمويل بنك الرياض مع قواعد العقيدة الإسلامية

والحصول على السيولة النقدية بشكل سهل

كذلك فترة السداد للعميل تصل إلي ما يقارب من 60 شهر

وقيمة التمويل الشخصي يصل إلي مبلغ 300 ألف ريال سعودي

شروط التمويل الشخصي بنك الرياض

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض يحتاج إلي عدد من الشروط

أن يكون عمر طالب التمويل 23 سنة بحد ادني

وأن يكون مقدم طلب التمويل موظف في بنك سعودي وعلى قيد العمل

كذلك يلزم أن يعمل بالفعل في احد البنوك السعودية مدة عام على الأقل

مع ضرورة ألا يقل راتب المتقدم عن 10.000 ريال سعودي

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الجزيرة

مثلما تم الإعلان عن قرض شخصي ببنك الرياض بتوافر شروط معينه، فان بنك الجزيرة أيضا بالمملكة قد قام بتوفير هذه الخدمة وفقا إلي شروط معينة وهي:

أن يكون مقدم طلب التمويل له دخل شهري لا يقل عن 1500 ريال سعودي

ويقوم العميل بدفع للبنك عند طلب التمويل 1% من المبلغ الأساسي المطلوب تمويله من بنك الجزيرة

كما يتم دفع كافة الرسوم المستحقة على القرض والتي تحسب بحسب تكلفة ثلاث من الأشهر

قرض بدون تحويل راتب الراجحي

كما أن بنك الراجحي اعلن أيضا عن خدمة التمويل الشخصي بشروط معينة

تمتع مقدم طلب التمويل المذكور بالجنسية السعودية

المقدم للتمويل عاملا بالفعل في بنك سعودي ولا يزال على قيد العمل وقت تقديم الطلب

له راتب المتقدم للتمويل الشهري على الأقل 20000 ريال سعودي

أن يتراوح عمر طالب التمويل من 25 إلى 55 عاما وقت طلب التمويل

ويعمل تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الرياض على عدد من المزايا التي تتفق مع متطلبات المقترض طالب التمويل يكون من أهمها التوافق التام بين شروط وأحكام القرض وقواعد الشريعة الإسلامية .