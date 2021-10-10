أسرع تمويل نقدى بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات وبأقل هامش ربح

أسرع تمويل نقدى بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء ، الراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، وقد قدمت منصة سلفة الإلكترونية عرض التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل، كما تعمل منصة سلفة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، لتلبية كافة احتياجاته المالية والشرائية داخل المملكة العربية السعودية.

أسرع تمويل نقدى بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

تمويل شخصي فورى وكاش بدون تحويل الراتب، تمويل شخصي تقدمه منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، حيث تخضع منصة سلفة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي ساما ، وتعمل منصة سلفة علي تقديم منتجات التمويل الشخصي بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، كما توفر منصة سلفة العديد من المزايا للعملاء عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لديها ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك المزايا التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للعملاء عند التقدم بطلب للحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية الفورى

منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما لتقديم منتجات تمويلية شخصية. توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تمويل منصة سلفة الإلكترونية يتميز بأقل هامش ربح. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من تمويل منصة سلفة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنه الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بأقل راتب شهري. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي من خلال تمويل منصة سلفة. تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي جدولة أقساط سداد التمويل الشخصي ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل. إيداع نقدى سريع وفورى لمبلغ التمويل في الحساب البنكي للعميل المعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

كيفية البدأ في طلب تمويل منصة سلفة الفورى بدون تحويل الراتب

وفرت منصة سلفة الإلكترونية الفرصة للعملاء للتقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لديها، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت، وبدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

يقوم الشخص المتقدم بالطلب في البداية بالدخول علي رابط تمويل منصة سلفة ، وإنشاء حساب جديد .

بعد ذلك يقوم الشخص المتقدم بالطلب بملئ الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة .

يجب أن يقوم العميل بتحديد مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه ، وتحديد مدة سداد مبلغ التمويل ، والتي تتناسب مع الدخل الشهري له .

بعد ذلك يقوم الشخص المتقدم بالطلب برفع كافة الأوراق والمستندات الداعمة للبيانات الشخصية التي إدخالها العميل.

بعد اكتمال كافة البيانات المطلوبة ، ورفع كافة الأوراق اللازمة لاستكمال الطلب ، تقوم منصة سلفة بإيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية