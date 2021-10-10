معارض تقسيط السيارات بدون بنك بالسعودية وأحدث الشروط

يبحث الأفراد من داخل المملكة عن معارض تقسيط السيارات بدون بنك وذلك للحصول على سيارة أحلامهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات المطولة داخل البنوك، ومن خلال عبد اللطيف جميل أقساط يستطيع العميل الاستفادة من عروض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة وتقسيط سيارات بدون دفعة أولي وبدون كفيل وسوف نتعرف فيما يلي على تفاصيل معارض تقسيط السيارات بدون بنك.

معارض تقسيط السيارات بدون بنك

تقدم معارض تقسيط السيارات بدون بنك عروض متميزة للعملاء ومن أهم تلك المعارض:

تقسيط سيارات مستعملة عبد اللطيف جميل

يمكن للعملاء الحصول على السيارات من خلال معارض عبد اللطيف جميل بالمميزات التالية:

لا حاجة لتوفير كفيل.

لا يتم سداد دفعة مقدمة للسيارة.

يتم ضمان السيارة لمدة ثلاث سنوات أو لحين الوصول إلى 60 ألف كيلو.

يتاح الحصول على السيارات من الأفراد عن طريق المرابحة.

يمكن تمويل السيارات المستعملة من بعض المعارض المعتمدة من شركة عبداللطيف جميل للتمويل.

أيضًا توفر الشركة إمكانية تقسيط السيارات من خلال معارضها داخل المملكة والمتخصصة في السيارات المستعملة.

عروض شركة اليسر لتقسط السيارات 2021

تقوم الشركة بتوفير أكثر من منتج تمويلي يمكن للعملاء الحصول على تقسيط السيارات من خلاله ومن هذه المنتجات منتج الإجارة ويمكن الحصول عليه في حالة توافر الشروط التالية:

شروط تقسيط السيارات من اليسر

يبدأ تقسيط السيارات لمن هم بعمر 21 عامًا وبحد أقصي 60 عامًا.

للحصول على التمويل يجب ان يتحصل العميل على 4000 ريال سعودي كحد أدنى.

البقاء على رأس العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

توفير تأمين للسيارة المشتراه.

الأوراق المطلوبة لتقسيط السيارات من اليسر

توفير هوية سعودية سارية المفعول، أو إقامة للعملاء المقيمين داخل المملكة.

رخصة قيادة للعميل صاحب الطلب.

خطاب بيان بالراتب من جهة العمل.

خطاب إثبات لعنوان العميل.

توفير عرض مناسب لسعر السيارة على أن يكون من المعارض المعتمدة.

مميزات تمويل الإجارة من شركة اليسر