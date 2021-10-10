رسوم الإقامة المميزة في السعودية والشروط الواجب توافرها

رسوم الإقامة المميزة هي احد الأسئلة الهامة التي تطرأ علي تفكير الكثير من المقيمين الذين يريدون أن يكوون علي علم بكافة تفاصيل هذه الإقامة، حيث تقوم الحكومة بتطوير كافة البنود التي تخص التأشيرات بكافة أنواعها وذلك لرغبتها في حصول الوافدين على أفضل الخدمات الممكنة ومواكبه كافة أشكال التطور الذي تقوم الحكومة بتطبيقه في كافة المجالات، ومن القرارات التي تم أصدارها حديثا والمتعلقة بنظام الإقامة، هو قرار إنشاء نظام إقامة مميزة أو الإقامة الدائمة كما يطلق عليها، وتم أصدار هذا القرار في 14 مايو 2019، وهو واحد من القرارات المميزة التي جاءت تطبيقًا لرؤية المملكة 2030 وهذا القرار يتعلق بتقديم مجموعة من الخدمات المميزة للغاية للمقيمين في جميع أنحاء المملكة.

رسوم الإقامة المميزة في السعودية

وعند الإعلان عن هذه الخدمة الجديدة عند أصدارها عددت وزارة الداخلية مميزات الإقامة الدائمة مثل سهولة الحصول على تأشيرات زيارة لأسرة المقيم ولأقاربه، وأيضا سهولة الحصول على تأشيرات زيارة لأسرة المقيم ولأقاربه وأيضا يتم أتاحه تملك المنشئات والعقارات والوحدات السكنية في جميع أرجاء السعودية وغيرها الكثير من المميزات، أما بخصوص رسوم الإقامة الدائمة في السعودية فهي كما يلي:

سعر الإقامة الدائمة في السعودية لفترة غير محددة المدة هو 800 ألف ريال سعودي، يدفع مرة واحدة.

أما إذا أراد الوافد الحصول على الإقامة المميزة لفترة محدودة قابلة للتجديد، ففي هذه الحالة تكن الرسوم 100 ألف ريال سعودي سنويا.

شروط الإقامة الدائمة في السعودية

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها في اللابد من توافرها للحصول على الإقامة المميزة بالمملكة، ومنها: