أسرع تمويل بدون ضمان 600 ألف ريال سعودي لجميع الفئات وبهامش ربح ثابت

تمويل شخصي يصل إلي 600 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب أو ضامن من احد اشهر البنوك داخل المملكة هو بنك سامبا، حيث يقدم بنك سامبا تسهيلات في الحصول علي التمويل بجميع المبالغ المالية سواء مبالغ بقيمة عالية أو منخفضة بشروط مسيرة تناسب جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما تمتلك الكثير من المزايا الهامة في تقديم التمويلات بالإضافة انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبهامش ربح ثابت طوال فترة التمويل، ويعتبر بنك سامبا من اهم واكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر بنك سامبا خدمات إلكترونية ويمكن لجميع المواطنين التقديم من خلال الموقع الرسمي لبنك سامبا السعودي.

مميزات وشروط اللازمة للحصول علي تمويل شخصي من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا جميع الخدمات التمويلية التي تتضمن إمكانيات الكثير من المواطنين، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن تمويل بكامل التسهيلات بدون كفيل وبدون فوائد ويناسب الراتب الشهري الخاص به، ويسهل البنك الإجراءات المصرفية بشروط مسيرة حتي تستطيع الحصول علية بسهوله من بنك سامبا، والتمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين والعاملين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي، فقد وضع البنك عدد شروط يجب توافرها عند التقديم وهي:

يشترط ألا يقل عمر المتقدم بطلب التمويل عن 18 عاما.

ولا يقل عمر العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمقيمين عن 21 عاما.

يجب أن لا يقل الراتب الشهري الخاص به عن 2500 ريال سعودي.

ولا يقل الراتب الشهري العاملين في القطاع الخاص والحكومي عن 3500 ريال سعودي كحد ادني.

لا يقل مدة خدمة العمل للعميل بالقطاع الحكومي عن شهر واحد، ولا يقل مدة خدمة العمل للعميل بالقطاع الخاص عن ثلاثة اشهر.

تقديم خطاب من جهة العمل بها المسمي الوظيفي وقيمة الراتب الشهري الخاص به وتاريخ بداية العمل.

التمويل متاح لجميع المواطنين يصل إلي 600 ألف ريال سعودي وفترة سداد لغاية خمس سنوات.

كيفية التقديم طلب تمويل شخصي من بنك سامبا

التقديم طلب تمويل شخصي من خلال الموقع الرسمي لدي بنك سامبا السعودي، تابع الخطوات التالية: