خطوات حجز تذكرة بمنصة مكاني لحضور مباراة السعودية والصين 1443ه‍ ، يزداد البحث خلال هذه الأيام من محبي الساحرة المستديرة كرة القدم بالسعودية ومشجعي المنتخب السعودي عن خطوات حجز تذكرة حضور مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم من خلال تطبيق منصة مكاني الإلكترونية، وهذا التطبيق متاح للجوالات بنظام الاندرويد ونظام ios، والذي يمكن من خلاله حجز التذاكر وسداد الرسوم إلكترونيًا لحضور المباريات دون الحاجة إلى الذهاب إلى النادي، مما يؤدي بدوره إلى توفير الوقت والمجهود، كما يؤدي الحجز إلكترونيًا إلى منع التزاحم وتطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

خطوات حجز تذكرة بمنصة مكاني لحضور مباراة السعودية والصين 1443ه‍

أتاحت منصة مكاني الإلكترونية حجز ودفع رسوم تذكرة حضور مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 من خلال اتباع عدة خطوات كالتالي:

الدخول إلى منصة مكاني الإلكترونية.

الإلكترونية. كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور والضغط على كلمة دخول، وإذا كانت هذه هي المرة الأولى للدخول إلى المنصة فإنه يتم الضغط على تسجيل الدخول، مع كتابة وإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.

عقب الدخول على صفحة المنصة فإنه يتم الضغط على شراء تذكرة.

يحدد المشجع عدد التذاكر وأيضًا الفئات التي ستشاهد المباراة.

اختيار طريقة الدفع الإلكترونية التي يرغب المشجع بدفع الرسوم من خلالها.

موعد مباراة السعودية والصين بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022

من المقرر إقامة مباراة السعودية والصين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022 على استاد مدينة الملك عبدالله بجدة بتاريخ 12/10/2021 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في آسيا، ويحرص المنتخب السعودي على الحصول للثلاث نقاط ليظل متربع في صدارة جدول الترتيب.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022