الهيئة العامة للإعلان المرئي والمسموع gcam بوابة الخدمات الإلكترونية

بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام بالمملكة gcam، حيث تعتبر منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الإعلام هي أحد أهم المنصات الخدمية للعديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، فهي منصة إلكترونية تابعة لمنظومة قطاع الإعلام، من خلالها يتم تقديم جميع الخدمات الإعلامية للمواطنين وكذلك الشركات والعديد من الجهات الحكومية المتعددة بالمملكة، بالإضافة الي تعامل جميع الصحف الإلكترونية مع بوابة الخدمات الإلكترونية من أجل الحصول علي تجديد أو إصدار التراخيص اللازمة التي تخص النشاط العام لها، ويتم تقديم جميع خدمات المنصة الكترونياً بشكل سريع لجميع المستخدمين والذين لهم نشاط مسجل عبر البوابة، وسوف نوضح لكم خدمات بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام gcam.

بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام بالمملكة gcam

تقدم بوابة الخدمات الإلكترونية التي تتبع لوزارة الإعلام الكثير من الخدمات الإلكترونية السريعة التي توفر الكثير من الوقت والجهد لجميع المستفيدين، ويتم تقديم ما يقرب من 87 خدمة إلكترونية عبر المنصة، ومن أبرز الخدمات التي يتم تقدمها علي المنصة ما يلي:

خدمة الحصول علي ترخيص يخص خدمات البث المرئية أو البث المسموع غير المجدول.

خدمات التراخيص الخاصة بخدمات البث المجدول الخطية.

خدمات الاستيراد والتوزيع الخاصة بالمحتوى الإعلامي سواء المرئي أو المسموع.

الحصول علي ترخيص يخص خدمة البث الإذاعي.

تراخيص التوزيع أو الاستيراد التي تضم الأفلام السينمائية والفيديو وكافة البرامج التلفزيونية.

الحصول علي ترخيص يخص إنتاج المحتوى المرئي أو المسموع.

ترخيص الخدمات الخاصة بالإعداد لما قبل الطباعة.

ترخيص خاص من أجل تقديم خدمات إعلامية سواء مرئية وسمعية بواسطة أستوديوهات أو مواقع تكون مجهزة للإنتاج أو التسجيل لأي محتوي إعلامي مهني.

الحصول علي ترخيص يخص الطباعة الآلية سواء للكلمات أو الصور على الورق والقماش.

ترخيص خاص بنشر الكتب لمحتوي علمي أو ثقافي أو فني بهدف التداول.

تسجيل خاص بالمهنيين الإعلاميين.

ترخيص يخص العمل بالبيع بالتجزئة لجميع الكتب المستعملة.

وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تضمها المنصة ومتاح التسجيل بها في أي وقت.

رقم الاتصال الموحد لمنصة gcam

يمكن خلال مركز الاتصال الموحد التواصل علي هذا الرقم 920004242 للاستفسار عن أي خدمات يتم تقديمها من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام .