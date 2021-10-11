موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة وعودة الحياة الطبيعية 1443

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عمر شويل - جدة موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة وعودة الحياة الطبيعية، من خلال مؤتمر صحفي أعلن الدكتور محمد خالد العبد العالي متحدث وزارة الصحة الرسمي، بأن هناك إمكانية خلال المرحلة المقبلة من أجل العمل علي تخفيف جميع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها قيادة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية من أجل الحفاظ علي حياة المواطنين داخل المملكة، وقد أكد محمد العبد العالي بأن هناك تقييم دائم من جانب الجهات ذات الاختصاص من أجل الوقوف دائماً علي الوضع الحالي ومعرفة المؤشر العام لحجم الإصابات، مشيرًا إلى الرصد المستمر لجميع الأوضاع وتطبيق أفضل الإجراءات من أجل المرحلة المقبلة.

موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن لدي الوزارة ثقة كبيرة، بالنجاح خلال الفترة القليلة القادمة وتحقيق نجاح يزيد عن الفترات الماضية، من أجل الإعلان عن عودة الحياة الطبيعية للمواطنين من جديد.

وقد أشار العبد العالي، أن كافة الإجراءات المتوقع تنفيذها أو أن أي تقييمات تخص الوضع الحالي، بشأن الإجراءات الاحترازية، فسوف يتم الإعلان عنها ونحن على ثقة بتنفيذ ذلك، ولكن هناك أمر أهم، وهو أنه يجب علي جميع الأفراد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتوجه الي استكمال باقي الجرعات، من أجل التوجه الي الأمام والتخلص من الجائحة نهائياً.

كما أشار الي أن هناك بعض التعليمات التي يجب الأخذ بها، وهي بألا تزيد النسبة العامة للركاب في الحافلات وجميع العّبارات والدرجات السياحية داخل القطارات عن نسبة 50%.

كما يجب علي جميع المنشآت التي لها ترخيص من أجل مزاولة الأنشطة العامة للنقل بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها من جانب وزارة الصحة العامة بالمملكة، مطالبًا الجميع بأهمية ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بوسائل النقل العام، علماً بأن التحصين من خلال جرعتين هو شرط رئيسي من أجل استخدام أي وسيلة نقل عام داخل المملكة، سواء كانت وسائل النقل مركبات الأجرة أو الحافلات أو العبارات أو القطارات.

وقد طمئن العبد العالي جميع المواطنين بالمملكة بأن التوجه الي العودة الي الحياة الطبيعية بات قريباً ولكن علي جميع مساعدتنا من أجل سرعة الإعلان عن ذلك.