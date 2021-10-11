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نظام الإقامة المميزة في السعودية 1443 وشروطها وماهي الحالات التي تسقط فيها. حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول في الوطن العربي التي يسافر إليها الكثير من الأجانب. كما تعتبر المملكة من أكثر الدول التي تضم أعداد من الوافدين والأجانب المقيمين على أراضيها. حيث تتعد الأسباب التي تؤدي إلى ذهاب الزوار إلى المملكة العربية السعودية فهناك من يذهب إلى العمل وهناك أيضاً من يريد أداء مناسك الحج والعمرة. كما يوجد العديد من الأجانب الذين لديهم الرغبة الشديدة في الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية. ولهذا فقد قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بوضع قانون يضم مجموعة من الضوابط والأحكام التي تحكم الإقامة الدائمة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض ماهو نظام الإقامة المميزة وأنواعه وكذلك الشروط المطلوبة له والحالات التي تؤدي إلى إسقاطه. كما يمكنك التعرف أيضاً على رسوم الإقامة الدائمة في السعودية 1443 حسب النظام الجديد ومزايا الإقامة المميزة.
نظام الإقامة المميزة في السعودية 1443
فلقد قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام جديد للإقامة داخل أراضي المملكة ويتم تسمية هذا النظام بالإقامة الدائمة. كما تعتبر الإقامة الدائمة من أهم أنواع الإقامة داخل المملكة والتي توفر للوافد العديد من المزايا والتي لا توفرها له الإقامة المؤقتة. كما أن هذا النوع يوفر للمقيم إمكانية تحديد ما إذا كانت هذه الإقامة محددة بمدة معينة أو غير محددة. ومن الجدير بالذكر أن في جميع الحالات يحصل على المزايا أيضاً وتمكن من الحصول عليها من بوابة الإقامة المميزة. ولكي يتمكن الوافد من الحصول على هذه المزايا هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها كما هناك أيضاً رسوم يجب أن يقوم بدفعها. كما تختلف أنواع هذه الإقامة كما يلي:
- إقامة غير محددة المدة ويتم فيها حصول المقيم على جميع المزايا مدى الحياة وعليه دفع مبلغ 800 ألف ريال سعودي
- إقامة محددة المدة لعام واحد ويتمتع بها المقيم بالمزايا الإقامة بمدة عام ويتم تجديدها. ويتم دفع 100 ألف دولار للتجديد.
شروط الإقامة الدائمة في السعودية
- أن يكون المقيم راشد بالغ ويتخطي عمره ال21 عاما
- يشترط كونه مقيم نظامي بالمملكة
- كما يجب امتلاكه جواز سفر ساري الصلاحية
- وكذلك يجب أن تكون حالته المادية جيدة تمكنه من التأقلم مع غلاء المعيشة
- يجب أن يكون خالي من أي أمراض معدية وكذلك ليس لديه سوابق جنائية.
الحالات التي تسقط فيها الإقامة المميزة
هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى إلغاء الإقامة المميزة بالمملكة والتي يمكننا ذكرها كما يلي:
- في حالة الحكم على الوافد بالترحيل من البلاد
- وكذلك إتهامة وعقابة لمدة تزيد عن 60 يوماً بالسجن أو دفع غرامه 100 ألف ريال سعودي
- إذا تم إثبات تقديمه لمعلومات مغلوطة
- وكذلك في حالة تنازله عن الإقامة الدائمة
- وأيضاً في حالة الوفاة فهي لا تورث
- وكذلك إذا خالف الوافد قوانين نظام المملكة العربية السعودية.
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