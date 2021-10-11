تجديد السجل التجاري الرئيس والفرعي بشكل إلكتروني ومعرفة رسوم التجديد 1443

تجديد السجل التجاري إلكترونيا، أعلنت مؤخرا وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن تقديم خدمة تجديد السجل التجاري بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التجارة السعودية دون الاحتياج للذهاب إلى مقرات الوزارة، حيث تعمل الحكومة السعودية على تطوير جميع الخدمات في القطاعات الحكومية في كافة أنحاء أراضي المملكة العربية السعودية وذلك لمواكبة العصر الحديث في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده هذا العصر، ويعد السجل التجاري من أهم المتطلبات التي لا يمكن الاستغناء عنها عند إنشاء أي مشروع سواءا أم كان مشروع كبيرا أو صغيرا، وسوف نعرض لكم في هذا المحتوى خطوات تجديد السجل التجاري إلكترونيا من خلال موقع وزارة التجارة السعودية وما هي رسوم التجديد للسجل التجاري.

خطوات تجديد السجل التجاري بشكل إلكتروني

هناك مجموعة من الخطوات لتجديد السجل التجاري بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التجارة السعودية بكل سهولة ويسر دون الحاجة للتوجه إلى احد قطاعات الوزارة، واليكم خطوات تجديد السجل التجاري عبر السطور التالية:

في بداية المهام عليك التوجه إلى موقع وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.

القيام بتسجيل الدخول على حسابك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لذلك.

النقر على زر “سجلاتي التجارية”.

ثم النقر على “الاختيارات” التي توجد أمام السجل التجاري.

بعد ذلك القيام بالضغط على تبويت “تجديد السجل التجاري”

ثم عليك القيام بتحديد مدة السجل التجاري التي ترغب في تجديدها والتي تكون من سنة إلى 5 سنوات.

ثم القيام بالنقر على زر “إرسال الطلب”.

وأخيرا عليك تحديد وسيلة الدفع لسداد الفاتورة الخاصة بتجديد السجل التجاري والتي سوف يتم إرسالها لهاتفك والقيام بطبع السجل دون الاحتياج لمراجعة مقرات الوزارة.

رسوم تجديد السجل التجاري 1443

تبلغ قيمة التجديد للسجل التجاري الرئيسي 200 ريال سعودي لمدة عام واحد، بينما تبلغ قيمة التجديد للسجل التجاري الفرعي 100 ريال سعودي لمدة عام واحد فقط.

والجدير بالذكر أن هناك رسوم أخرى كرسوم الغرفة التجارية والتي تختلف قيمة رسومها وفقا لاختلاف نوع النشاط للسجل التجاري.

تنويه:- عليك الانتظار لفترة لا تقل عن 24 ساعة حتى تصلك رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوى على رقم الفاتورة وقيمة الخدمة ثم بعد ذلك يتطلب منك سداد قيمة الفاتورة بواسطة الصراف الآلي وسوف ترسل لك وثيقة تجديد السجل التجاري في خلال يومين.