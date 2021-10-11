نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وشروط تجديدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة يمكن للمواطن الذي يقيم داخل السُّعُودية الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة الخاصة به وذلك بواسطة منصة ابشر الإلكترونية للجوازات الذي قامت وزارة الداخلية السُّعُودية بإتاحتها لتسهيل الأمور على المواطن المقيم داخل اراضي المملكة وأيضا توفير الوقت لان المواطن يمكن أن يقوم بالاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة الخاصة به إلكترونيا دون الحاجة للذهاب الي مكاتب العمل حيث إنه يجب على المواطن القيام بالاستعلام بشكل دائم على صَلاحِيَة الإقامة حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية وعدم تعرضة للغرامة المالية والترحيل ولأهمية هذا الأمر بالنسبة للمواطن المقيم فسوف نقوم بتوضيح ذلك بواسطة مقالنا هذا على ثقفني مع توضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع فعلى المواطن الذي يريد معرفة طريقة الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة برقم الإقامة متابعة السطور القادمة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1443

يجب أن يتم الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة دائماً وذلك حتى لا يتعرض المواطن المقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية للمسائلة القانونية والتعرض للترحيل ودفع الغرامات المالية لهذا لابد من المتابعة الدائمة وحتى يستطيع المواطن معرفة كيفية الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة برقم الإقامة عليه بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى موقع أبشر الجوازات Absher.sa

وبعد الدخول على أبشر يجب تسجيل الدخول وذلك يكون بكتابة اسم المستخدم والرمز المرئي ورقم الهُوِيَّة الوطنية.

الدخول بعد ذلك على الاستعلامات الإلكترونية ومن خلالها يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة.

ثم بعد ذلك يتم تدوين كل من رمز التحقق ورقم الإقامة بعدها قاصدًا سوف يظهر الاسم الخاص بالعامل وتاريخ انتهاء الإقامة وإذا كانت صالحة سوف يظهر مدة سريانها.

بالنسبة لصاحب العمل فعلية القيام بالتسجيل في منصة أبشر الإلكترونية وبعدها يقوم باختيار خِدْمَات أعمالي ثم الضغط على أيقونة تجديد الإقامة وبعدها سوف تظهر القائمة التي تحتوي على أسماء كافة العاملين وأرقام إقامتهم فعلية اختيار اسم العامل الذي يريد البحث عنه وبعدها سوف تظهر جميع المعلومات التي تخص الإقامة الخاصة بالعامل.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وزارة الداخلية

يمكن أن يقوم المواطن المقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة برقم الإقامة بواسطة الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الداخلية السُّعُودية وذلك يكون بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج أولا إلي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر الإقامات.

يقوم المواطن بتسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر الذي تخص المستخدم.

الضغط على زر خدماتي.

النقر على أيقونة الجوازات.

الضغط على رابط الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة.

تدوين البيانات المطلوبة ورقم الإقامة التي تخص المستخدم.

القيام بتدوين رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك يتم الضغط على زر عرض حتى يتم ظهور البيانات التي تخص الإقامة المستعلم عن صلاحيتها.

ما هي شروط تجديد الإقامة ؟

حتى يستطيع المواطن الوافد من تجديد الإقامة الخاصة به فيجب عليه مراعاة الشروط التي تم وضعها حتى يستطيع تجديد الإقامة تتمثل شروط تجديد الاقامة للمقيمين في الآتي:

لا بد من تسديد المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على المواطن.

لا بد من أن يكون جواز السفر الخاص به ساريا.

يجب أن يكون للمواطن المقيم بصمة وصورة في هيئة الجوازات السُّعُودية.

يجب أن يكون المواطن متواجد داخل المملكة العربية السُّعُودية.

لا بد أن يكون المواطن غير مسجل هروب من العمل.

يشترط القيام بتسديد رسوم الإقامة وأيضاً تسديد غرامات التأخير إن وجد.

الاستعلام عن وافد من مكتب العمل

تعمل هذه الخدمة على تقديم جميع المعلومات التي تخص العامل مثل اسم العامل واسم المكان الذي يقوم بالعمل فيه وصلاحية الإقامة حتى يتم كل ذلك يجب إتباع الخطوات الآتية:

الذهاب الى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول على الموقع وذلك يكون بتدوين اسم المستخدم وأيضا تدوين الرَّقَم السري الخاص به.

بعدها يتم الضغط على أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.

بعدها يتم النقر على أيقونة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة.

ثم يقوم المستخدم بتدوين البيانات المطلوبة مثل (رَقَم الإقامة، رَقَم جواز السفر، رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، رمز التحقق، رَقَم الحدود، الجنسية).

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة سوف يتم ظهور جميع البيانات المطلوبة للعامل الذي يرغب في الاستعلام عنه وأيضاً المنشأة التي يتبعها.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة وتعرفنا أيضاً إلى خطوات الاستعلام عن الإقامة برقم الإقامة كما قمنا بذكر شروط تجديد الإقامة للمقيمين والاستعلام عن وافد من مكتب العمل.