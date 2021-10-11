برنامج سند الزواج snad.org.sa طريقة التسجيل وشروط مساعده محمد بن سلمان ٢٠ألف ريال

برنامج سند الزواج snad.org.sa طريقة التسجيل وشروط التسجيل للحصول علي مساعدة ٢٠ ألف ريال من سمو ولي العهد محمد بن سلمان. أطلق محمد بن سلمان برنامج سند الزواج من أجل المساعدة علي تدبير مصاريف الزواج للجنسين وذلك بتقديم الدعم المادي للشباب المقبل علي الزواج. وذلك في إطار مجموعة من الشروط ولا يتبع البرنامج أي جهة حكومية ويعتبر مبادرة شخصية من محمد بن سلمان. كذلك يوفر برنامج سند الزواج دعم مادي بقيمة ٢٠ ألف ريال سعودي من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين. وقد وصل عدد المستفيدين إلي ألان من دعم سند إلي ١٠ ألاف مستفيد. ونتعرف ألان علي رابط وطريقة التسجيل في برنامج سند وشروط الحصول علي الدعم.

شروط التسجيل في برنامج سند الزواج

أن يكون الزوجين من أصحاب الجنسية السعودية وهو شرط أساسي. كذلك أن يتراوح عمر الزوج من ٢١ عاما إلي ٤٠ عاما. وكذلك يتراوح عمر الزوجة بين ١٨ عاما إلي ٤٠ عاما. كذلك للحصول علي الدعم يجب أن يكون أول زواج بالنسبة للرجال. وكذلك أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية كحد أدني لشروط التعليم. كذلك عدم مرور أكثر من عام على تاريخ الزواج في موعد التقديم. عدم تجاوز الدخل الشهري للمستفيد عن ٤٠٠٠ ألاف ريال شهريا. أجتياز دورة الدعم المالي. كذلك ألا يزيد المهر المقدم للعروس عند أتمام الزواج عن ٥٠ ألف ريال. وكذلك تعتبر الأولوية في تقديم الدعم إلي الأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.

طريقة التسجيل في برنامج سند الزواج

الدخول إلي الموقع الرسمي لبرنامج سند من الرابط snad.org.sa ثم الضغط علي أيقونة سند الزواج. ثم الموافقة علي شروط البرنامج. بعد ذلك الضغط على أنشاء حساب جديد وإدخال البيانات بشكل صحيح والتأكد منها. ثم الضغط علي أيقونة تسجيل واختيار دورة الدعم المالي. بعد ذلك أتمام الدورة والضغط على تقديم الطلب. بعد ذلك انتظار سالة من البرنامج بإتمام اعتماد الطلب.

طرق التواصل مع مكتب محمد بن سلمان للمساعدات

يمكنك التواصل مع مكتب المساعدات عن طريق الأرقام الأتية 8004000000 – 920030003 – 92002220. أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]