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عمر شويل - جدة حساب المواطن وخطوات تقديم اعتراض على دفعة 47 لشهر أكتوبر لعام 2021 ، تُمثل دفعات برنامج حساب المواطن أهمية كبرى في حياة الكُثير من مواطنين المملكة العربية السعودية، فمن المعروف عن دفعات حساب المواطن انها تَسد جانب كبير من مسئوليات الحياة والمتطلبات المعيشية، حيثُ انها تقدم مساعدات مالية شهرية لفئات معينة داخل المملكة، والذي حدد تلك الفئات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولقد لخصت تلك الفئات في خمس فئات والتي تتراوح رواتبهم ما بين 8699 إلى 20159 ريال سعودي.

موعد صرف دفعات برنامج حساب المواطن للمستفيدين لعام 2021

حسب ما قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه كل يوم عاشر من أي شهر ميلادي هو موعد صرف كل دفعة من دفعات البرامج، إلا في حالات استثنائية يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف، ولقد اعتبَر صباح يوم الأحد الموافق العاشر من أكتوبر هو موعد صرف الدفعة 47 أخر دفعات البرنامج للمستفيدين، حيثُ استمر صرف الدفعة حتى نهاية اليوم، وهذا حسب ما نشره البرنامج عبر موقع التواصل تويتر.

كيفية تقديم اعتراض على دفعة من دفعات حساب المواطن

أعطى البرنامج للمستفيدين أحقية تقديم اعتراض على المبالغ المتقاضى من البرنامج، وهذا يتم من خلال الزيارة الإلكترونية لموقع البرنامج حساب المواطن، كما أكد البرنامج انه بعد مرور خمسة أيام من تاريخ إيداع الدفعة يحق للمستفيدين تقديم طلب الاعتراض على نتيجة الأهلية، ويتم النظر في تلك الاعتراض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حالة قبول الاعتراض يتم صرف تلك المبالغ بأثر راجعي، وفي حالة الرفض يَسمح للمُعترض بأعادة تقديم طلب الاعتراض مرة أخرى.

الشروط الاستحقاق من برنامج حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستحقاق من برنامج حساب المواطن، وتتلخص تلك الشروط في الأتي، أن يكون المستحق من أهالي السعودية “أي أن يكون حامل الجنسية السعودية”، كما يلزم أن يكون دائم الإقامة داخل المملكة، وان يندرج من ضمن الفئات المحددة للاستحقاق من البرنامج، ونجد أن دائماً مسئولي البرنامج بناشدوا المستحقين بضرورة تحديث بياناتهم وهذا من أجل الحفاظ على الحصول على الدعم المالي دون مواجهة أي من المعوقات.