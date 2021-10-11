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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض stc سامسونج جلاكسي بدون مقدم وبدون كفيل في المقال التالي
عروض stc سامسونج جلاكسي تشير إلى العروض التي تقدمها شركة الإتصالات السعودية “STC” لحاملين هذه الماركة بدون دفع مبلغ من المال مقدمآ وبالتالي تشجع على زيادة البيع، تعتبر ماركة سامسونج جلاكسي من أشهر الماركات التي بدأت تظهر خلال السنوات الماضية لما تحتوي على إمكانيات عالية في الهواتف المحمولة. وهناك العديد من الأنواع التي تختلف في إمكانياتها من نوع لآخر نشيرإليها من خلال هذا المقال :
عروض stc سامسونج جلاكسي
- Samsung galaxy z flip ، هذا الهاتف يحتوي على كاميرا خلفية 12ميجابيكسل و 10 ميجابيكسل بالنسبه للكاميرا الأمامية ، والمساحة الداخلية المتوفرة به 256جيجابايت وغالبا يتراوح سعره ما بين 3000 إلى 4000 بالعملة السعودية.
- حيث إن Samsung galaxy z fold3 5g يتوافرمنه ألوان الاخضر والأسود واللون المائل للفضه، كاميرا السيلفي من 4 – 10 ميجابيكسل والخلفية 12. وحجم الشاشة 7.6 بوصة والذاكرة العشوائية 12 جيجابايت ومدة العقد الخاص بالعرض عام واحد أو عامين أو أثنتا عشرأشهروعند الدفع كاش يصبح سعره بالريال السعودي 7000 تقريبآ.
- بالإضافة إلى أن Samsong galaxy note 20 ultra 5g يتميز بالمتانه ويدعم بشريحتين بالأضافه أنه مقاوم للمياه كما يحتوي على ذاكرة 256 جيجابايت، ويتم فيه وضع الكارت الميموري مكان الشريحة الأخرى والكاميرا الخلفية له ثلاثية الأبعاد وأيضا البطارية لديه تكون بسعة 4500ملي أمبير.
- كما أن Samsong galaxy note 20 5g، لديه بطارية بسعة 4300 مللي أمبير ونظام التشغيل “اندرويد ” 10 وتصل الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجابايت ويتميزبوجود ثلاث كاميرات.
عروض سامسونج جلاكسي
بينما أعلنت شركة الإتصالات السعودية عن عروض عن طريق القسط على شهور تحددها له وهي على النحو التالي:
- العملاء ذات باقة مفوتر 3 و4 توفر لهم قسط 150 شهريآ بالريال.
- بينما العملاء الذين يشاركون في مفوتر 4 مفوتر فقط يقومون بدفع 200 شهريآ وأيضآ بالعملة السعودية.
- نظام الباقة لمفوتر 4 المبتدئين 250 شهريآ بالريال.
- وكل هذا الأقساط تتضمن %15 للقيمة المضافة.
- سوا باقات الإنترنت – STC
- كما أتاحت STC باقات للأنترنت نذكر منها الآتي:
- باقة إنترنت 1جيجا لكل أسبوع بتكلفة 15 ريال.
- باقة إنترنت 1 جيجا لكل شهر بسعر 30 ريال.
- باقة 2 جيجا لكل شهر 50 ريال.
- باقة نت لكل أسبوع بلا حدود لكل أسبوع 100 ريال.
- باقة نت بلا حدود لكل شهر بسعر 350 ريال سعودي.
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