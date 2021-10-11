عاجل| موعد إيداع حساب المواطن لشهر أكتوبر 2021 الدفعة 47 وطريقة التسجيل بالفيديو

موعد إيداع حساب المواطن، يعتبر برنامج حساب المواطن من أكثر البرامج التي تقوم بدعم أصحاب الدخل المنخفض داخل المملكة السعودية حتى تساعدهم على المعيشة بشكل أفضل، وبالتالي يتم إيداع الحسابات الخاصة من المستفيدين في كل شهر في حساباتهم الخاصة، وبالتالي يتسبب الأشخاص الذين يستفيدون من برنامج حساب المواطن موعد إيداع الدفعة الجديدة الخاصة بهذا الشهر وبعض الأشخاص دون معرفة خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن وهذا ما سوف نتعرف عليها من خلال السبت القادم.

موعد إيداع حساب المواطن لشهر أكتوبر 2021 الدفعة 47

يقوم برنامج حساب المواطن بإيداع الدفعات الخاصة بالأشخاص المستفيدين من البرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ويتم تأجيل يوم أو تأخير يوم في حالة وجود إجازات رسمية ووضعها البرنامج من خلال الموقع الرسمي الخاص به على موقع تويتر Twitter أنه لم يتبقى إلا أيام قليل عن إيداع الدعم على الخاص بالبرنامج في حسابات جميع المستفيدين.

طريقة تسجيل جديد حساب المواطن

يمكنكم من خلال السطور القادمة التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن من خلال بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الإنترنت بعد ذلك الذهاب إلى الصفحة الرئيسية وتضغط على كلمة تسجيل الموجودة بالأعلى. بعد ذلك سوف تظهر أمامك الصفحة الخاصة بالتسجيل تبدأ بـ كتابة البيانات المطلوبة منك وكتابة البيانات بشكل صحيح ودقيق ثم إضافة رقم الجوال الخاص بك وتحديد تاريخ الميلاد في المكان المحدد له ثم إضافة البريد الإلكتروني. بعد ذلك يتم إضافة الرمز المرئي والضغط على كلمة تسجيل دخول وبعد ذلك سوف تصل إليك رسالة على الجوال الخاص بك يوجد فيها كود رسالة خاصة يتم كتابتها في أيقونة رمز التحقق تقوم بوضع في المكان المحدد له والضغط على كلمة تسجيل دخول. في الخطوات التالية تقوم بإضافة الرقم الساخن ثم تبدأ بكتابة رقم الهوية الوطنية وتضيف كلمة السر الجديدة الخاصة بحسابك لإضافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وتقوم بمراجعة البيانات وتتأكد من صحتها بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة حفظ.

بالفيديو طريقة التسجيل في حساب المواطن 2021 تسجيل جديد برقم الهوية