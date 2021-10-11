رابط تجديد السجل التجاري 1443 إلكترونيا ورسوم تجديد السجل الرئيسي والفرعي

رابط تجديد السجل التجاري 1443 ، السجلات التجارية في المملكة العربية السعودية من أهم الجهات لبداية أي من المشاريع الاستثمارية والتجارية. حيث أن من اللازم عمل مستندات تجارية موثقة لبداية المشاريع ونوعه المشروع الذي يتم فتحة. وتسعى الحكومة في المملكة السعودية علي تحقيق أهدافها لرؤية 2030. حيث قامت الحكومة بعمل منصة إلكترونية لتجديد السجلات التجارية وذلك في إطار التطور التكنولوجي في هذه الأعوام الحالية. واليوم سوف نستعرض لكم خطوات تجديد السجل التجاري 1443. كما سنستعرض رسوم تجديد السجل. وذلك عبر موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

رابط تجديد السجل التجاري 1443 إلكترونيا

للتجديد السجل إلكترونيا بدون صعوبات يجب عليك عزيزي القارئ إتباع الطريقة التالية:

يجب عزيزي الدخول أولا من خلال محرك بحث جوجل علي رابط البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة التجارة.

قم بتسجيل الدخول في حسابك وإضافة أسمك كمستخدم وكلمة السر. وفي حالة ليس لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد للمتابعة.

بعد ذلك أضغط علي السجلات التجارية الظاهرة أمامك في الصفحة الرئيسية.

قم بالضغط علي كلمة خيارات.

كما يجب النقر علي أيقونة تجديد السجل التجاري.

هناك اختيارات لفترة السجل من عاما واحدا حتي خمسة أعوام يجب أختيار التجديد المناسب وحسب قيمة الدفع المتاحة لديك.

بعد ذلك عزيزي قم بالضغط علي إرسال طلب.

سوف تظهر لك صفحة الدفع الإلكترونية ومنها منصة مدي الإلكترونية للدفع يمكنك أختيار طريقة الدفعة المحببة لديك لدفع قيمة تجديد السجل بنجاح.

ماهي رسوم تسديد تجديد السجل التجاري الرئيسي والفرعي

تجديد السجل التجاري 1443 هو نظام في المملكة العربية السعودية لتنظيم التجارة في المملكة وذلك لمعرفة بيانات التجار وأنشطتهم الاستثمارية. وتنقسم رسوم التسديد إلي قسمين وهما كالتالي:

تجديد سجل تجاري رئيسي وهذه رسومه السنوية 200 ريال سعودي بدون رسوم الغرفة التجارية السعودية. والتي تختلف بين مجال تجاري وأخر وعلي حسب أنواع الأنشطة التجارية.

سجل تجاري فرعي وهذه رسومه 100 ريال سعودي فقط في السنة الواحدة ويتضاعف المبلغ كلما ذادت سنوات التجديد.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم رابط تجديد السجل التجاري 1443 إلكترونيا في المملكة العربية السعودية. كما أستعرضنا أيضا رسوم تجديد السجل التجاري 1443. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.