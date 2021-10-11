طريقة التقديم في الجامعة الافتراضية السورية 2021 وتخصصات الجامعة الافتراضية السورية

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عمر شويل - جدة قامت الجامعة الافتراضية السورية عن فتح باب التسجيل في الجامعة لعام 2021، ولأن الجامعة السورية في الرياض من أهم الجامعات التي يرغب بالالتحاق بها الكثيرين، فلذلك دائما ما يبحث الطلاب عن طريقة التقديم في الجامعة الافتراضية 2021 وتخصصات الجامعة .

الجامعة الافتراضية السورية هي جامعة سورية في المملكة العربية السعودية، والمؤسسة السورية الافتراضية (SVU) هي جامعة حكومية سورية مقرها في دمشق تأسست بأمر حكومي من وزير التربية والتعليم مرتبطة بالقانون رقم 25 لسنة 2002. إنها أول جامعة في سوريا تستخدم نظام التعليم.

تخصصات الجامعة الإفتراضية

تتيح الجامعة للطلاب فرصة الدراسة في مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد، مرتبطة بها لغرض الحصول على الدبلومات الفنية

درجة البكالوريوس والدبلوم والمؤهلات والتخصص كلها أمثلة على المؤهلات، درجة الماجستير في المجالات التالية:

بكالوريوس هندسة المعلوماتية

درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الاتصالات

طريقة التقديم في الجامعة الافتراضية السورية 2021

الجامعة الافتراضية تقبل الآن الطلبات مرتان في السنة:

في الشهرين الرابع من السنة، والعاشر من كل عام وهو ما يعني أن ذلك ليس في بداية كل فصل دراسي

ولكن في بداية كل عام دراسي، كما هو الحال في المؤسسات الأخرى الحكومية.

ولطريقة التسجيل:

قم بالنقر على رابط التسجيل من الموقع الخاص بالجامعة

تابع كل ما يخص الجامعة من تطورات

قم بتسجيل بياناتك على الموقع

معلومات عن بكالوريوس الهندسة المعلوماتية

تستمر دراسة التخصص 5 سنوات وتنقسم إلى عدة تخصصات

بما في ذلك هندسة البرمجيات والذكاء.

يحق للخريج الحصول على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الكمبيوتر والشبكات.

هندسة المعلوماتية من الجامعة الافتراضية

التقدم لشغل وظائف عضو نقابة المهندسين، على الصعيدين العام والخاص

درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الاتصالات

يستغرق هذا التخصص أربع سنوات لإكماله.

الشهادة في تكنولوجيا الاتصالات هي نفس الشهادة في تقنية المعلومات.

في الجامعات الحكومية ، توجد أيضًا كليات للعلوم التطبيقية.

هل يمكن التحويل من جامعة افتراضية إلى جامعة حقيقية؟

لا، التشريع الحالي يمنع ذلك، ولتحويل الطلاب من الجامعة الافتراضية إلى الجامعات، اتبع نظام التعليم العادي، على الرغم من أن لديك خيار مواصلة الدراسات العليا.