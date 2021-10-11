شروط برنامج إعانة البحث عن عمل والمستفيدين

شروط برنامج إعانة البحث عن عمل تسعي حكومة المملكة العربية السعودية للقضاء علي البطالة التي انتشرت في البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث تم أطلاق الكثير من البرامج التي تقوم علي مساعدة المواطنين، وتحقيق هذا الهدف، ويعتبر برنامج إعانة البحث عن عمل وهو واحد من اهم البرامج التي أطلقتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية ليوقر الدعم المادي والتدريب اللازم لحين العثور علي فرص عمل مناسبة، حيث يتم تمويل هذا البرنامج من موارد صندوق تنمية الموارد البشرية، وهناك العديد من شروط استحقاق الدعم هذا البرنامج، حيث يجب توافرها وسيتم توضيحها بالفقرات التالية.

شروط إعانة البحث عن عمل

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق الحصول علي إعانة عمل وذلك الشروط كالأتي:

يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

يكون المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة ومدة الإقامة لا تقل عن عشرة أشهر من فترة التقديم أو خلال الحصول علي مبلغ الإعانة.

أن يثبت المتقدم قدرته بالعمل وجديته في البحث عنه.

يكون سن المتقدم ما بين 20 عاما إلي 40 عاما.

لا يكون المتقدم ملتحقا بعمل أخر بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

عدم حصول المتقدم علي معاش تقاعدي.

عدم حصول المتقدم علي أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

أن يكون المتقدم غير حاصل علي معاش الضمان الاجتماعي.

أن يكون المتقدم غير ملتحق بالدراسة في أي مرحلة أو أي تدريب.

لا يمتلك المتقدم لأي نشاط تجاري.

لا يمكن الحصول علي الإعانة أذا كان الدخل الشهري للمتقدم أو ثروته مانع الإعانة.

عدم أستفادة المتقدم سابقا من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبي الحصول علي عمل، وفي حاله الاستفادة سابقا ألا تزيد مدة الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المحددة 15 شهرا.

حيث يتم تقديم الطلب قبل مرور مدة 24 شهرا من تاريخ انتهاء التدريب أو التعليم.

وفي حالة أن سبق له العمل يجب علية أن يقدم الطلب قبل مرور 24 شهرا من تاريخ أنتهاء العمل.

إعانة البحث عن عمل

صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن العديد من المبادرات التي تقوم علي دعم المواطنين الباحثين عن العمل.

وتعتبر البوابة الوطنية للعمل التي تدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية.

ويتم من خلال هذه المبادرة الجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال في منصة إلكترونية وتشمل سوق العمل من حيث القطاع الخاص والقطاع العام.

و من خلال هذه المنصة يتم تبادل خدمات التدريب والتوظيف، حيث يتم إتاحة فرص عمل عدالة للجميع واستقرار القوي العاملة بالمملكة.

ويعتبر برنامج إعانة البحث عن عمل واحدا من أهم برامج المبادرة لبوابة الوطنية.

حيث يقوم هذا البرنامج علي الدعم وتحفيز الباحثين عن عمل في دخول سوق العمل من خلال الدعم اللازم لهم.

الفئة المستهدفة من هذا البرنامج هم الباحثين عن عمل الذين دخل سوق العمل خلال أول عامين من نهاية التعليم أو التدريب.

ويقوم هذا الدعم بتقديم مبلغ شهري يتم صرفة خلال فترة 15 شهرا، فضلا عن خدمات التدريب والتوظيف حيث تؤهلهم للحصول علي عمل.

ويستهدف الذين تم أنقطعهم عن العمل لمدة لا تزيد عن عامين.

حيث تم أعتماد هذا البرنامج في تنظيمه الجديد، حيث بداء تنفيذه في أغسطس 2021، وهو بديلا لبرنامجي حافز البحث عن عمل.

المستفيدين من إعانة البحث عن عمل

هناك الكثير من الالتزامات التي يجب علي المستفيدين من برنامج الإعانة وهو البحث عن العمل والتقيد به، حتي يثبت كل مستفيد من جديته في البحث عن العمل والالتزامات هي:

التواصل مع الصندوق.

ودخول المستفيد علي صفحته الشخصية للبرنامج بشكل أسبوعي.

يجب علي المستفيد الحصول علي خدمات التأهيل والتدريب أو خدمات التوظيف.

يجب علي المستفيد حضور مواعيد فروع ومراكز الصندوق.

ويجب علي المستفيد حضور مواعيد وجلسات التدريب التفاعلي التي يتم تحديدها وحضور مواعيد المقابلات الشخصية وحضور

جلسات التدريب الإلكتروني التي يتم تحديهم.

وفي حالة وجود عروض عمل مناسبة يجب قبولها.

يجب تنفيذ طلبات الصندوق من أجل المساعدة في الحصول علي عمل.

وعند تنفيذ جميع الالتزامات يتم توجيه إنذار ومخالفات المستفيد، حيث يتم خصم 200 ريال من مبلغ الإعانة عند كل إنذار ومخالفة، وعند الوصول للحد الأقصى من ذلك الإنذارات والمخالفات يم أستبعاده من البرنامج.

مخالفات الإعانة البحث عن العمل