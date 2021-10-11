نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين الجديد فالسعودية أكتوبر 2021 تخفيض واضح من أرامكو مقارنة بسبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين الجديد في السعودية شهر أكتوبر 2021. من المعروف عن أسعار البنزين في السعودية أنه يتم تغيرها والتعديل فيها يوم 10 من كل شهر ميلادي ولذلك تزداد نسب البحث عن أسعار الوقود في المملكة في هذا التوقيت من كل شهر. ويبدأ التطبيق والعمل بتعريفات البنزين والطاقة من صباح يوم 11 من كل شهر. ولذلك فاليوم يعتبر الأول في تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين في شهر أكتوبر داخل المملكة العربية السعودية. واليكم سعر البنزين شهر أكتوبر في السعودية وأنواع البنزين المتوفرة داخل المملكة.

سعر البنزين الجديد فالسعودية شهر أكتوبر 2021

لا غني عن استخدام البنزين والطاقة في أي مكان حول العالم. فيعد البنزين من أساسيات الحياة ويتم تحديد أسعار النقل وفقا لتغيير سعر البنزين. فالزيادة في سعر البنزين تؤدي إلي ارتفاع أسعار وسائل النقل وتحركات السلع عبر المركبات المختلفة المستهلكة للبنزين والطاقة. لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر تعريفة البنزين كل شهر داخل المملكة. وأيضا يتم مقارنة الأسعار الجديدة بالأسعار السابقة للتعرف علي التغيرات في تعريفة البنزين. واليكم تفاصيل أسعار البنزين في السعودية في شهر أكتوبر الجاري.

أسعار الوقود في السعودية الآن

بدأ صباح اليوم الموافق 11 أكتوبر 2021 العمل بتعريفة البنزين الجديدة المصرح بها من قبل أرامكو السعودية واليكم السعر الجديد للبنزين:

بنزين 91 بسعر 1.44 ريال سعودي للتر بدلا من 1.47 ريال سعودي في شهر سبتمبر.

سعر بنزين 95 بلغ 1.59 ريال سعودي للتر بدلا من 1.63 ريال سعودي خلال شهر سبتمبر.

مما يشير إلى أنخفاض أسعار البنزين في شهر أكتوبر في المملكة العربية السعودية مقارنة بأسعار الوقود والبنزين خلال شهر سبتمبر 2021.

تعديل شركة أرامكو وتصريحات عن تغيير سعر البنزين في المملكة

يتم العمل وفقا لتصريح شركة أرامكو السعودية الصادر في شهر فبراير 2020 حول مراجعة وتعديل أسعار الوقود شهريا بدلا من المراجعة الربع سنوية كما كان يتم سابقا. وذلك بهدف تجنت التأثيرات الواضحة علي أسعار التصدير من المملكة إلي الأسواق العالمية. وتبعا لحوكمة تعديلات أسعار الطاقة يتم التعديل في أسعار البنزين اليوم العاشر من كل شهر ويبدأ تطبيق التعديل من صباح اليوم التالي علي الفور. كما يتم توفير كافة أنواع الوقود والبنزين لمختلف أنواع المركبات لتيسير حركة التنقلات ونقل السلع بكل سهولة كبنزين 91 أو بنزين 95 أو وقود الديزل أيضا. وتم التصريح عبر اجتماع دعوة أرامكو لمساهميها لحضور الجمعية العامة بضمان جودة الوقود وإصدار شهادات بشأنه. كما يتم حقنه بصبغات مختلفة للتعرف عليه بصريا بكل سهولة.