نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطنى 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة السؤال عن طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطنى الموحد من أهم الأسئلة التي تشغل عملاء مصرف الراجحي، حيث يرغب العملاء في فتح الحساب بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلي التوجه لأحد فروع البنك وتضيع الوقت، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي كيفية فتح حساب الراجحي جاري عبر منصة النفاذ الوطني وطريقة توثيق الحساب.

بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي أحد أهم البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية، قد تم تأسيسه في عام 1957م، يمتاز البنك بشهرته العالميّة، وهو أحد أكبر المصارف على مستوى العالم؛ إذ تبلغ قيمة أصوله حوالي 80 مليار دولار أمريكي، ورأس مال مدفوع قدره 6.77 مليار دولار أمريكي وقاعدة موظفين كبرى.

ويمتاز البنك بتوفير العديد من الخدمات التي لا حصر لها لجميع العملاء، حيث يقدم بطاقات ائتمانية مثل بطاقة الراجحي بلاتينيوم والبطاقة السوداء والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي تساعد العملاء علي القيام بعمليات التسوق عبر الإنترنت بكل سهولة.

شروط فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطنى

هنالك العديد من الشروط التي يجب توفرها في العميل لكي يتمكن من فتح حساب الراجحي، وجاءت هذه الشروط علي النحو التالي:

يجب ألّا يقل عمر العميل عن 18 سنة لحسابات البالغين، وألّا يقل عن 15 سنة للقاصرين سنًا.

يُشترط أن يكون العنوان الوطني صحيحًا.

ضرورة امتلاك الهوية الوطنية للمواطن أو هوية للمقيم مع مراعاة سريان صلاحيتها.

يجب أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل صادرًا من أحد مزودي الخدمة الهاتفية بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل المتقدم في خدمة (أبشر) لإتمام عملية توثيق حسابه البنكي.

التسجيل في حساب الراجحي بنفس رقم الجوال المفعل في أبشر.

فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطنى

فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطنى تعتبر أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المصرف للعملاء الكرام، بحيث يُمكنهم من فتح الحساب في البنك إلكترونيًا عبر الموقع الإلكترونيّ للبنك، وإمكانية توثيق الحساب عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، ويستطيع المستخدم فتح حساب بنكي عبر النفاذ الوطني الموحد من خلال إتباع الأتي:

في البداية يجب الدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

اضغط علي أيقونة (فتح حساب).

قم بإدخال البيانات المطلوبة من خلال النموذج الإلكترونيّ لفتح الحساب، والمتمثلة في ( الجنسية، رقم الإقامة، اللقب، نوع الهوية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الدخل الشهري للمتقدم، المبلغ المتوقع صرفة في خلال الشهر )

قم بكتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على أيقونة (التالي).

وبعد ذلك قم باستكمال تعبئة كافة البيانات المطلوبة.

قم بتقديم الطلب.

وبهذه الخطوات يتم التقديم لفتح حساب في بنك الراجحي.

ومن سيتم تحويل العميل لتوثيق الحساب عبر النفاذ الوطني الموّحد.

بعد استكمال عملية فتح الحساب ستصل المتقدم رسالة نصية بمعلومات الحساب.

بعد ذلك سوف تأتي خطوة استخراج بطاقة صراف الراجحي، كما حيث يُمكن إصدار بطاقة مدى للصرف الآلي على مدار الساعة عبر أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في كافة أرجاء المملكة.

توثيق حساب الراجحي عن طريق خدمة النفاذ الوطني الموحد

بعد معرفة طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطنى ، جاء دور توثيق الحساب حيث يمكن للعميل توثيق حساب بنك الراجحي من خلال الموقع الرسمي لخدمة النفاذ الوطني، ويتم توثيق الحساب باتباع الخطوات الآتية:

أولًا يجب الدخول مباشرةً إلى الموقع الرسمي لـ خدمة النفاذ الوطني الموحد.

قم باختيار بطاقة الهوية الوطنية أو كلمة المرور ورسالة للتوثيق.

يجب تعبئة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى ( خدمة النفاذ الوطني الموحد ).

). قم بإدخال اسم المستخدم لحساب النفاذ الوطني الموحد.

اكتب كلمة السر المخصصة لحساب أبشر النفاذ الوطني الموحد.

قم بإدخال الرمز المرئي بشكل صحيح في الحقل المخصص.

اضغط على أيقونة ( تسجيل الدخول ).

). بعد ذلك سيتم تحميل بيانات العميل والتحقق منها في موقع البنك عبر منصة أبشر.

قم بإدخال الرمز المرسل من قبل منصة أبشر إلى الهاتف الجوال الخاص بالعميل.

اضغط على أيقونة ( متابعة ).

). وبعد ذلك اضغط على أيقونة (توثيق الحساب).

مميزات فتح حساب جاري في بنك الراجحي

هنالك العديد من المزايا التي يُمكنكم الحصول عليها جراء فتح حساب في بنك الرّاجحي، وهي على النحوّ الآتي:

سهولة فتح حساب عبر الإنترنت في أي وقت مع إمكانية تحديد الفرع الذي ترغب بالتعامل معه.

يتيح للعميل إصدار بطاقة الفيزا من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.

إصدار كشف حساب شهري يوضح جميع حركات الحساب باللغتين العربية أو الإنجليزية.

سهولة تحديث البيانات العميل في المصرف.

يتيح للعميل إجراء العديد من المعاملات البنكية من خلال كافة القنوات الإلكترونية

يسمح سداد قيمة الفواتير مثل الكهرباء والمدفوعات الحكومية.

يسهل للعميل إجراء التحويلات الدولية والمحلية بكل سهولة.

التسجيل في خدمة المباشر.

إمكانية السحب والإيداع النقديّ عبر أجهزة الصراف الآلي.

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطنى الموحد، ومعرفة كيفية التفعيل، والشروط المطلوبة لفتح الحساب.