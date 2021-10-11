خطوات التسجيل في منصة مدد واهم الشروط المطلوبة بالمملكة

خطوات التسجيل في منصة مدد واهم الشروط المطلوبة منصة رقمية متكاملة، من اجل تطوير وتسهيل كافة الإجراءات المالية والإدارية للمنشآت، التي يتم إدراجها في القطاع الخاص، ثم تنظيم أيضا شئون الموظفين والعاملين بها، عن طريق تنظيم وحماية أجورهم، ولذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، منصة مدد الإلكترونية المتطورة، التي تعمل علي تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية، لمنشآت القطاع الخاص، وتحميهم بتنظيم أجورهم ومرتباتهم والعديد من الخدمات المالية والإدارية، وسنتعرف في هذا المقال علي كيفية التسجيل في منصة مدد لحماية وتنظيم الأجور والمرتبات وتوثيق العقود، ويتم التسجيل في منصة مدد بخطوات إلكترونية، سنذكرها لاحقا.

منصة مدد للأفراد 1443 تعرف علي خطوات التسجيل واهم الشروط المطلوبة للتسجيل

خطوات التسجيل في منصة مدد واهم الشروط المطلوبة

ما هي الخدمات التي تقدمها منصة مدد الإلكترونية لتنظيم الأجور، فتمنح مدد الخدمات للعملاء المسجلين بالمنصة للاستفادة بها:

تقوم المنصة بتحديث البيانات، وعقود العمل للعملين في القطاع الخاص. ثم ترفع الملفات الخاصة بالعاملين وحماية الأجور. توثيق عقود العمل للعاملين. التحقق من صلاحيات العمل، من خلال نظام ابشر. ثم تراقب المنصة نسبة الالتزام وإظهار المعلومات. تقدم خدمة معالجة المخالفات، وحماية الأجور و إرسال التبريرات.

التسجيل في منصة مدد للأفراد

الدخول إلي منصة مدد الإلكترونية. ثم الضغط علي تسجيل الأفراد. إدخال رقم الهوية أو الإقامة في المكان المخصص. إدخال رمز التحقق المرئي في المكان الصحيح. ثم الضغط علي تحقق. بعد ذلك تعبئة جميع البيانات، اسم المستخدم، كلمة المرور، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، رمز التحقق. ستظهر المنشآت المرتبطة برقم الهوية، تحديد المنشأة لأدراه نظام الأجور والرواتب. التأكد من صحة البيانات المدخلة، الضغط علي تسجيل.

شروط التسجيل في خدمة مدد

هناك مجموعة من الشروط يجب معرفتها، قبل التسجيل بالمنصة:

أن يكون مالك المنشأة لديه حساب في منصة ابشر ومفعل. ثم أيضا العمالة الموجودة بالمنشأة، لها حسابات في ابشر مفعلة. العنوان الوطني للمنشأة. ثم السجل التجاري الخاص بالمنشأة ساري الصلاحية.

خدمات منصة مدد لتنظيم الأجور