من أبرز ما يبحث عنه المواطنون هو رابط دعم ريف للأسر المنتجة وكيفية التسجيل الصحيح في دعم ريف، حيث يعتبر برنامج ريف أحد أهم البرامج الموجهة لدعم الريف السعودي ولتحسين مستوى المعيشة للأفراد العاملين فيه من خلال دعمهم ماديًا وفقًا لآليات محددة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لدعم المزارعين والقطاع الريفي ككل ولتمكين الأسر الريفية ومن ضمن الفئات المستهدفة في دعم ريف فئة الأسر المنتجة.

شروط التسجيل في دعم ريف

يمكن الحصول على دعم ريف لكل المواطنين السعودين وفقًا للشروط الآتية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون ممتهن لأحد المهن الزراعية.

ألا يقل عمره عن 21 عام.

ألا يكون عاملًا بالقطاع الحكومي أو الخاص.

استخراج وثيقة العمل الحر.

عدم تجاوز الدخل الشهري 9000 ريال.

تقديم ما يثبت مزاولة المهنة.

الالتزام بالمعايير الفنية والشروط الصحية المنصوص عليها.

يكون لديه حساب بنكي .

أن يكون مسجل في منصة ريف الرقمية.

استكمال البيانات على المنصة.

رفع الطلب على المنصة.

رابط دعم ريف للأسر المنتجة

يمكن التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة من موقع بوابة ريف reef.gov.sa، لتمكين الأسر المنتجة وصغار المزارعين والعاملين بالقطاع الريفي من التقديم على دعم ريف مباشرة.

كيفية التسجيل الصحيح في دعم ريف للأسر المنتجة

بعد التأكد من استيفاء الشروط سالفة الذكر نأتي لخطوة التسجيل في ريف:

قم بالولوج لمنصة ريف.

انقر على أيقونة إنشاء حساب جديد .

قم بملء البيانات الشخصية وبيانات التواصل ثم النقر على كلمة التسجيل.

يتم إرسال رسالة لك عبر الجوال لتأكيد تسجيلك.

لدعم الأسر المنتجة ادخل من حسابك لمنصة ريف واختر قطاع القيمة المضافة ثم اختر منه النشاط الذي تمارسه.

بعد التأكد من طلبك يتم نزول الدعم لك بصفة شهرية وبشكل منتظم.

قطاعات دعم ريف

يشمل دعم ريف مجموعة من القطاعات على النحو الآتي: