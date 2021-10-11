التقديم في الوظائف الموسمية لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين (رجال- نساء) ومعرفة الشروط

التقديم في الوظائف الموسمية لرئاسة الحرمين الشريفين، إذا كان لديك رغبة في التقدم للوظائف الموسمية الخاصة بشؤون الحرمين الشريفين، فالآن يمكنك التقديم وذلك من خلال الإعلان الذي أعلنته رئاسة شؤون الحرمين، مع ملاحظة استمرار التقديم فقط من وقت الإعلان، والذي بدأ في الرابع من ربيع الأول حتى الثامن من نفس الشهر مع الوعد بوجود رواتب مجزية، مع مراعاة أن يكون المتقدم متوافق مع الشروط المحددة من قبل رئاسة الحرمين، وأن يتم التأكد من كافة البيانات المطلوبة.

شروط التقديم في الوظائف الموسمية لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين

هناك عدة شروط أطلقتها رئاسة الحرمين الشريفين لا بد من توافرها في الشخص المتقدم، ويجب انطباق كافة الشروط المطلوبة عليه حتى القبول في الوظيفة، وهي كالأتي:

العمر المطلوب للمتقدمين هو 20 عام فيما فوق مع الشرط الأساسي دائماً لوظائف المملكة وهو الجنسية السعودية.

ألا يوجد اعتراض على مواعيد العمل التي تجدها الإدارة مناسبة.

مقابلات واختبارات التوظيف يجب أن يتم اجتيازها بشكل جيد.

نسخة من بيانات ومستندات المتقدم شئ ضروري ولازم في المقابلة.

طريقة التقديم للوظائف الموسمية لشؤون الحرمين الشريفين

تم التوضيح في الإعلان أن التقديم يتم بطريقة إلكترونية والتي تكون خطواتها كالأتي كما أعلنتها رئاسة الحرمين الشريفين عن فتح باب التسجيل للوظائف.

تمتلك رئاسة شؤون الحرمين الشريفين رابط خاص بها من خلاله تستطيع التقديم للوظيفة.

بعد الدخول للرابط قم بالبحث عن طلبات التوظيف والضغط عليها.

ثم الضغط على خانة تقديم طلب وظيفة موسمية.

والآن قم بالموافقة على الشروط الظاهرة أمامك.

تدوين الرقم القومي ومن ثم إكمال باقي البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

إكمال التسجيل والانتظار لتحديد موعد المقابلة.

وفي حال تأخر الرد أو وجود رغبة في الاطمئنان على النتيجة يمكنك من خلال الرابط واختيار خانة متابعة الطلبات أن تتبع قبول أو رفض الطلب وهذا بعد كتابة الرقم القومي.

إذا تم قبول الطلب عليك بطباعته وإرفاقه مع نموذج البيانات وذلك للتأكد من القبول أثناء المقابلة.

وتعد آخر خطوات البدء في العمل هي التدريبات والدورات التي تعقد والتي تشرح طبيعة العمل وكيفية إتمامه ومن شروط العمل حضورها.