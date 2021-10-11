نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل البنوك.. قروض بدون تحويل راتب في السعودية تصل إلى 3 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل راتب في السعودية، هو من أهم الأمور التي يهتم بها المواطنين في المملكة، حيث أنه يتم تقديم كل القروض وذلك بدون أي شروط، حيث أنه يتم تحويل الراتب على البنوك بشكل مباشر. بعض الموظفين لا يتمكنون من هذا الأمر ولهذا السبب سوف نوضح كل البنوك التي يمكن من خلالها الحصول على تمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب.

قروض بدون تحويل راتب في السعودية

القرض يعتبر من أهم التسهيلات التي وفرتها بعض الجهات المواطنين لاستكمال حياتهم بشكل جيد. خاصة أن هذه القروض تعتبر بمبالغ كبير فيمكن للاقتراض من أجل إتمام الزواج أو الاقتراض من أجل استكمال بعض المشاريع التي تكون في غاية الضرورة، وغيرها من الأسباب الأخرى، ولكن في كل الجهات يتم تحديد موعد مخصص السداد، حيث أن السداد يكون على هيئة دفعات شهرية ويكون على مدار عدة سنوات، ويمكن تحويل الراتب للبنك أو عدم التحويل وهذا وفقا لكل الشروط التي قام البنك بتحديدها، وعلى كل هذه القروض تكون هناك نسبة معينة من أجل الحصول على القرض. وسنذكر لكم أفضل بنوك تقدم قروض بدون تحويل راتب في السعودية.

قرض البنك الأهلي التجاري NCB

البنك الأهلي من ضمن البنوك التي لا تشترط أن يتم تحويل الراتب إليها، حيث أن قيمة القرض التي يتم منحها تكون حوالي ثلاثة ملايين ريال سعودي، كما وصلت الرسوم الإدارية حوالي 1% من الإجمالي للقرض، كما أن البنك قام بتحديد رسوم لا بد من تدفعه بشكل مبكر وهذه الرسوم هي ثلاثة شهور، ومن أهم المميزات التي تكون متوفرة لدى العميل وذلك في حالة الحصول على القرض من البنك الأهلي، أن البنك تطول به فترة السداد إلى حوالي ثلاثة سنوات.

قرض بنك الإمارات دبي الوطني

وهذا البنك لا تكون به أي اشتراطات من أجل تحويل الراتب إلى البنك بشكل مباشر، ولكن اشترط أن يكون الحد الأدنى لهذا الراتب هو أن يكون راتبه لا يكون أقل من 30 ألف ريال، الحد الأقصى لهذا القرض وصل إلى حوالي 3 ملايين ريال سعودي، كما أنه يتم فرض نسبة 1% من الرسوم الإدارية.

بنوك تمويل بدون تحويل راتب في السعودية

هناك أيضاً العديد من البنوك التي تقدم تمويل بدون تحويل الراتب في السعودية مثل مصرف الإنماء والحد الأدنى للراتب 10 ألاف ريال وتصل قيمة التمويل إلى 2 مليون ريال، كما أنه متاح أيضاً التمويل من بنك الجزيرة بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال ولكن الحد الأدنى للراتب الشهري 15 ألف ريال، وكذلك البنك السعودي للتسليف والادخار ومصرف الراجحي من البنوك التي تقدم تمويل بدون تحويل راتب.