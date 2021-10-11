نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط سيارات جيلي في السعودية أقل من 1500 ريال شهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات جيلي في السعودية، أطلقتها شركة عبد اللطيف جميل، وكيل تويوتا في السعودية، والتي تأسست في المملكة العربية السعودية منذ عام 1945 ويرجع تسميتها إلى اسم صاحبها”عبد اللطيف جميل ” وهذه الشركة توفر 7 نشاطات في المجال الاقتصادي، ومن ضمن نشاطها السيارات والتمويل والطاقة المتجددة والأراضي وأيضا اللإلكترونيات.

عروض سيارات جيلي في السعودية

ويذكر أن ، أتاحت شركة عبد اللطيف جميل عرض مميز بشأن ماركة Gelly للسيارات، ولكن هذا العرض ممتد لنهاية شهر أكتوبر الحالي أو نفاذ الكمية المتوفرة وتتمثل مميزات العرض في :

يتم الشراء بدون دفع أموال إدارية.

وكذلك بدون دفع مقدمة أولية وأيضا بدون ضمان.

الشركة سوف تقوم هي بدفع القسط الأول.

كما إنها معتمدة على اللجنة الشرعية ( الهيئة الشرعية) في المملكة العربية السعودية.

ولكن هذا العرض خارج القيمة المضاtة والشركة تتيح لها فرصة التعديل أو الإلغاء في الوقت الذي تريد.

أنواع سيارات Gelly ذات العروض

كما أن، تعتبرسيارات جيلي ذات شهره كبيرة في المملكة العربية السعودية نتيجة كونها من أحدث التقنيات بجانب سعرها المنخفض وشكلها الجذاب الذي يبحث عنها الأفراد. ونتناول الأنواع ذات العرض وهي كالآتي :

جيلي كولراي “Comfort “2022

عندما يقوم المشتري بشراء سيارة من هذا النوع يدفع 1.327 ريال شهريآ على فترة 60 شهر، مع العلم أن سعر البيع الكامل 76,285 ريال ومن أهم مميزاتها تكون على سرعة 17.8كم لكل لتروتحتوي على 3 اسطوانات و2 وسائد هوائية و172حصان، بينما جيلي كولراي 2022″Basic ” الدفع شهريآ 1.206 ريال وايضآ لمدة 60شهر.

جيلي ازكارا 2022 “Comfort 4 X4- Luxury”

وكذلك هذا النوع يمتد على 60 شهروالمبلغ الشهري 1.669 ريال سعودي،وتتصف بالدفع الرباعي وتحتوي على 190 حصان وسعة المحرك بها1.5 لتر وسعرها النهائي بدون قسط 101,585 ريال.

باينراي 2022 ” Basic”

الدفع شهريآ 1,085 ريال و تعتمد السيارة على محرك سعته 1000 سي سي تيربو ، يولد قوة 134 حصان وسرعته تبلغ 200 كم \ ساعة، وهناك أيضا أنواع أخرى من ماركة جيلي من بينها :

جيلي GS

هذا النوع من ضمن سيارات هاتشباك ودفع العجلات بها دفع أمامي، وحجم محرك السيارة 1.8 لتر وسعرها54,340 ر.س.

جيلي جي اس سبورت

تتمتع سيارة جيلي جي اس سبورت على موتور يعمل بسعة 1800 سي سي وقوة 130 حصان وسرعتها خلال 10,3 ثانية تكون 100كم، وسعرها في العام الحالي “2021” 54,340 ريال.