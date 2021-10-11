نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (وزارة الصحة) فتح رابط التقديم لبرنامج فني رعاية مرضى 1443 وتعلن الشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي
أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية، عن فتح التقديم لبرنامج فني رعاية مرضى 1443، ووضعت الوزارة ضوابط وشروط التقديم في البرنامج للراغبين في التسجيل من الشباب والفتيات السعوديات، من حملة البكالوريوس في التخصصات التالية ” أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية”، وأعلنت الوزارة أن التسجيل سوف يبدأ من يوم الأحد 2021/10/10 الموافق 1443/03/04 ويستمر حتى يوم الجمعة 2021/10/22 الموافق 1443/03/16، وحددت الشروط والمستندات المطلوبة التي سنقدمها لكم فتابعونا.
رابط التقديم لبرنامج فني رعاية مرضى 1443
- الدخول على الموقع الإلكتروني ha.edu.sa.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.
- أرفاق الشهادات والخبرات العلمية للتخصص المتقدم له.
- الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.
- ثم تأكيد التسجيل وطباعة الطلب بعد مراجعة البيانات بدقة.
الشروط العامة للتسجيل في برنامج فني رعاية مرضى
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3-5 في التخصصات المطلوبة السابق ذكرها في صدر المقال.
- أن لا يكون المتقدم على رأس العمل في أي جهة حكومية أو خاصة.
- الحصول على شهادة step في اللغة الإنجليزية.
- أن تكون الشهادات معتمدة من وزارة التعليم السعودية.
- أجتياز كافة الاختبارات والمقابلات المقررة للوظائف المعلن عنها.
ألية الفرز والمفاضلة بين المترشحين
أعلنت وزارة الصحة أن الفرو يكون بناءً أستيفاء الشروط المطلوبة، وعلى الشهادات والمستندات المقدمة من الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها، كما تتم المفاضلة على الدرجات في اللغة الإنجليزية وهو العامل الأساسي في الاختيار.
ما هي المستندات المطلوبة للتقديم
- شهادة المؤهل العالمي ” البكالوريوس ” وتكون معتمدة وموثقة من وزارة التعليم.
- السجل الأكاديمي في حالة أن الشهادة لا تحتوي على المعدل التراكمي.
- صورة من الهوية الوطنية للمتقدم وتكون سارية المفعول.
- صورة من أصل شهادة اللغة الانجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة.
وزارة الصحة السعودية
تعمل وزارة الصحة في المملكة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، طبقاً لرؤية المملكة الاستراتيجية ورفع كفاءة كافة العاملين في المنظومة الصحية، لذا تعمل على رفع كفاءة العاملين بالوزارة وانتقاء المتميزين من الشباب والفتيات في المملكة للالتحاق بالوظائف المتاحة لديها، وتعتبر الوزارة من أنشط الوزارة في الحكومة السعودية خاصة في الوقت الراهن وقت جائحة فيروس كورونا المستجد.
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