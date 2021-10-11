خطوات تسجيل دخول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية

خطوات تسجيل دخول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة يعد من أكثر الموضوعات الضرورية بحثا من قبل المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في المملكة ومنها الاستعلام عن الخدمات المختلفة للضمان الاجتماعي وغير ذلك و تعد من أهم الخدمات الإلكترونية المتعددة على الموقع.

خطوات التسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية

يمكن التسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدخول إلي حساب المستخدم من خلال الخطوات الأتية:

التوجه المباشر من خلال شبكة الأنترنت للدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختر الخدمات الإلكترونية. الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. يتوجب عليك إدخال اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصة بالحساب. الضغط على مربع دخول. سوف يتم الانتقال إلي الصفحة الرئيسية الخاصة بالوزارة للتعرف على الملف الشخصي.

كيف اقدم طلب في الضمان الاجتماعي

المسجلين فقط في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يمكنهم تقديم طلبات مختلفه من خلال الموقع الرسمي للوزارة سوف نتعرف عليها فى السطور القادمة:

الدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول بالحساب الشخصي. اختر الخدمات الإلكترونية ثم الضغط على معاش الضمان الخاص بالمساعدات المقطوعة. إدخال مكتب الضمان التابع للمستخدم. قم بتحديد كافة بيانات الطلب المقدم بالشخص الذي يريد الحصول على المساعدة المقطوعة. ثم الضغط على التالي. إدخال بيانات افراد الأسرة وتشمل ( العدد – ورقم الهوية لكل فرد- وتسجيل تاريخ الميلاد -الحالة الاجتماعية -المؤهل). تحديد دخل كل فرد من افراد الأسرة. تسجيل بيانات الحساب البنكي كامله مع ارفاق رقم الأديان. رفع كل الوثائق الخاصة بالطلب أن وجدت. ثم الضغط على رفع. إذا تم قبول طلبك ترسل إليك رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن الإفادة بقبول الطلب.

الحالات التي يسقط الضمان الاجتماعي فيها عن المستفيد