نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومميزات تمويل بنك ساب السعودي والمستندات المطلوبة واهم القروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط ومميزات تمويل بنك ساب السعودي، أحد أكبر البنوك السعودية التي تقدم العديد من الخدمات إلي عملائها والتي يلقي إقبال كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على القروض لشراء الاحتياجات العامه مثل التخطيط إلي الزواج أو تعليم الأبناء أو قضاء إجازة عائلية أو شراء سيارة أو ما شابه ذلك، لذا يقدم بنك ساب قروض تتوافق مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلي مميزات أخري كبيرة نوضحها عبر موقع ثقفني في الفقرات التالية.

شروط الحصول على تمويل بنك ساب

أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل من بنك ساب عن 21 عام، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عام للعاملين في القطاع الخاص. أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 58 عام للعاملين في القطاع الحكومي. أن لا يقل عمر الموظف في العمل للحصول على قرض ساب عن 3 أشهر بالنسبة إلي المواطنين السعوديين، وأن لا يقل عمر المتقدم في العمل عن شهرين إذا كان المتقدم سعودي الجنسية. الحد الأدنى لتحويل الراتب 3000 ريال سعودي بالنسبة للمواطنين السعوديين. الحد الأدنى لتحويل الراتب 4000 ريال سعودي بالنسبة إلى المواطن الغير سعودي.

مميزات تمويل بنك ساب

اعد بنك ساب السعودي العديد من المزايا إلي كافة المواطنين الذين تتوافر إليهم المستندات المطلوبة ونذكر لكم أهم مميزات تمويل ساب والتي جاءت كالتالي:

إمكانية الحصول على قرض في اقل من 24 ساعة. الإعفاء من سداد القرض في حالة العجز أو الوفاة. أقساط تتناسب مع الحالة المالية للمتقدم بناء على الدخل الشهري. فترات سداد الأقساط تصل إلي 5 سنوات. إمكانية الحصول على تمويل يصل إلي مليون ونصف. إمكانية الاستفادة من تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل بنك ساب

أتاح بنك ساب العديد من القروض إلي جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، بشرط تقديم بعض المستندات والأوراق المطلوبة والتي جاءت كالتالي:

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية وذلك في حالة كان المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

تقديم صورة جواز السفر وذلك في حالة كان المتقدم مواطن من أحدي دول مجلس التعاون الخليجي.

تقديم صورة الإقامة للمقيمين بشرط أن تكون رخصة الإقامة سارية.

تقديم خطاب ضمان يتم التوقيع عليه من أكثر من شخص من الجهة التي يعمل بها المتقدم.

شروط تمويل ساب للمتقاعدين

يشترط بنك ساب علي بعض الشروط لحصول المتقاعد على التمويل الذي تصل فيه فترة السداد إلي 60 شهر مع سداد بعض الرسوم الإدارية المقدرة 1% من قيمة التمويل، وتأتي أهم الشروط كالتالي:

تحويل الراتب إلي البنك.

أن لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال.

الحد الأقصى للتمويل 500 ألف ريال سعودي.

سداد الرسوم المبكر لا تقل عن 3 أشهر.

خطوات فتح حساب في بنك ساب إلكترونيا

تتمكن المواطنين من فتح حساب في بنك ساب بخطوات بسيطة للغاية دون اللجوء إلي مقر البنك وفي أي وقت وأي مكان وذلك عبر الأنترنت من خلال رابط التسجيل التالي بنك ساب اون لاين بشرط أن لا يقل عمر المواطن أو المواطنة الراغبة في فتح حساب في بنك ساب أن لا يقل عمرها عن 18 عام ويكون متواجد بالمملكة وله حساب في منصة ابشر ولدية بطاقة سارية. 13

حاسبة التمويل الشخصي من بنك ساب

كي تتمكن من حساب التمويل الشخصي من بنك ساب الذي قمت بالحصول عليه من بنك ساب عليك أن تتبع التالي:

الدخول إلي رابط موقع ساب الإلكتروني .

. النقر علي حاسبة التمويل الشخصي.

الضغط علي حاسبة الأقساط وحاسبة التمويل العقاري.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

تسجيل قيمة التمويل.

إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية شروط ومميزات تمويل بنك ساب السعودي والمستندات المطلوبة.