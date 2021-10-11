نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو ماكدونالدز الجديد في السعودية 2021| وجبات وحلويات ومشروبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم عشاق سلسلة مطاعم ماك بالتعرف إلى منيو ماكدونالدز الجديد في السعودية 2021م، وهي عبارة عن وجبات للكبار والصغار، وعصائر وحلويات في جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية. وتُعد McDonald’s من أشهر المطاعم في العالم التي تأسّست في عام 1940م، فيما يمتلكها الكثير من الأشخاص، إذ يوجد لها أكثر من 30 ألف فرع للوجبات السريعة في أكثر من 120 دولة.

منيو ماكدونالدز الجديد في السعودية 2021

وننشر منيو ماكدونالدز الجديد في السعودية 2021 الخاص بالوجبات، خدمة للمواطنين والقيمين في المملكة الذين يفضلون الوجبات السريعة، وهي على النحو التالي:

اسم الوجبة السعر بيج تايستي مشروم مع تشيكن ستربس 32 ريالا بيج تايستي مع تشيكن ستربس 32 ريالا وجبة جراند تشيكن هابانيرو مع 6 قطع ماك ناجتس 36 ريالا ماك وينجز 10 ريالات جراند تشيكن هابانيرو 23 ريالا ماك فلوري دولتشي كراميل 11 ريالا بيج تايستي مشروم ساندويش 21 ريالا جراند تشيكن هابانيرو 23 ريالا جراند تشيكن سبيشال (دجاج) 21 ريالا جراند تشيكن ديلوكس (دجاج) 21 ريالا بيج تايستي (لحم) 21 ريالا سبايسي ماك تشيكن (دجاج) 16 ريالا ماك رويال (لحم) 17 ريالا ماك عربي (دجاج) 17 ريالا ليتل تايستي (دجاج) 11 ريالا تشيز برجر ديلوكس (لحم) 9 ريالات

أسعار وجبات ماك للأطفال

ووفّرت ماكدونالدز في السعودية، وجبات مناسبة للأطفال بمختلف أعمارهم، ليتمتعوا مع باقي الأسرة بتذوق أفضل الأطعمة، ومنها:

اسم الوجبة السعر بيف برجر (لحم) 13 ريالا تشيكن راب (دجاج) 15 ريالا تشيكن برجر (دجاج) 16 ريالا تشيز برجر (لحم) 14 ريالا 4 قطع تشيكن ناجتس (دجاج) 16 ريالا

أسعار حلويات McDonald’s في السعودية

ويرغب كثير من محبي وجبات ماك في السعودية، في طلب بعض الحلويات عقب الانتهاء من الوجبة، لذا وفرت سلسلة مطاعم ماك بعض أنواع الحلويات وهي على النحو التالي:

اسم الحلويات السعر ماك فلوري لوتس 10 ريالات ماك فلوري دولتشي كراميل 11 ريالا صانداي شكولاته 7 ريالات ماك فلوري أوريو 10 ريالات صانداي كارميل 7 ريالات

أسعار مشروبات ماكدونالدز

كما وفّرت McDonald’s في المملكة، مشروبات تناسب جميع أفراد الأسرة، ومنها العصائر ومياه الشرب والعصائر الطبيعية المميزة، وهي كالتالي:

اسم المشروب السعر عصير تفاح 7 ريالات عصير برتقال 7 ريالات كوكاكولا 5 ريالات كولا زيرو 5 ريالات حليب بالفانيلا 5 ريالات حليب بالشوكولا 5 ريالات فانتا 5 ريالات سبرايت 5 ريالات مياه 3 ريالات

كيفية الاستفادة من خدمة توصيل وجبات ماك

ومن الممكن الاستفادة من خدمة توصيل وجبات ماك في السعودية، في حالة عدم الرغبة في زيارة أي من فروعها لتناول الطعام، وذلك باتباع الخطوات التالية: