رابط منصة فيو كلاس تسجيل دخول جديد للطلاب 1443

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رابط منصة فيو كلاس تسجيل دخول جديد، تعد هذه المنصة واحدة من ضمن المنصات التعليمية الشهيرة في المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في الفترة الأخيرة وذلك لأن يقومون بإنشاء حساب علي هذه المنصة التعليمية والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها هذه المنصة لكل من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية.
منصة فيو كلاس تسجيل دخول جديد
منصة فيو كلاس هي واحدة من ضمن المنصات التعليمية الحديثة التي قامت بإطلاقها وزارة التعليم في المملكة وذلك لأن تقدم الكثير من العمليات التعليمية الحديثة لكل من الطلاب والطالبات في المملكة، حيث تحتوي هذه المنصة علي الكثير من الأدوات التي توفر للطالب خاصية إنشاء غرف الدردشة الذكية من خلال تلك المنصة.
مميزات منصة فيو كلاس
تمتلك هذه المنصة عدد كبير من المميزات حيث تكون مميزات هذه المنصة في السطور الأتية:
- توفر هذه المنصة الربط الكامل جميع الطلاب والطالبات بين نظام نور التعليمي والمنصة وذلك لتوفير الأدوات التعليمية.
- تسمح المنصة إلي الطلاب والمعلمون في اختيار منصة زوم التعليمية حيث إن ذلك يعمل علي تحسين عمليات التعليم لهم.
- تعمل المنصة علي محاكاة المدرسة ولكن علي الواقع الأفتراضي لكل من الطلاب والطالبات.
- تقوم هذه المنصة بدعم لكل من الطلاب والطالبات اللغتين العربية والأنجليزية.
- تعمل المنصة علي دعم لكل من الطلاب والطالبات التواصل مع ولي الأمر عبر البريد الإلكتروني.
- يمكن إن يتواصل الطالب مع المعلم مباشرة أثناء الشرح من خلال أدوات المنصة.
منصة فيو كلاس تسجيل دخول جديد
حتي يستطيع الطالب أو ولي الأمر التسجيل في هذه المنصة يجب علية اتباع عدد من الخطوات حيث إن هذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع منصة فيو كلاس الرسمي علي شبكة الأنترنت.
- تقوم باختيار من القائمة الرئيسية تسجيل دخول جديد.
- بعد ذلك تقوم بكتابة أسم المستخدم ثم كلمة السر في المكان المخصص له.
- تقوم بالضغط علي زر تسجيل الدخول.
- بعد ذلك يتم دخولك في المنصة تقوم بكتابة رقم التحقق المرسل.
- الضغط علي زر التأكيد.
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