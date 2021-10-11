كم رصيد بطاقة الراجحي الذهبية والأوراق المطلوبة للحصول عليها

كم رصيد بطاقة الراجحي الذهبية؟ يعد هذا السؤال واحد من ضمن الأسئلة التي تدور في أذهان العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن يحصلون علي الحد الأفصي الذي يتم وضعه في هذه البطاقة والتي تعد من أهم البطاقات التي يقدمها مصرف الراجحي في السعودية للعملاء.

كم رصيد بطاقة الراجحي الذهبية

فيزا مصرف الراجحي الذهبية هي واحدة من ضمن بطاقات الأئتمان التي يقدمها المصرف وفقاً لأخكام الشريعة الإسلامية

تصل فترة سداد المديونية في هذه البطاقة إلي 45 يوم من تاريخ الشراء بها.

مبلغ الأئتمان بهذه البطاقة يصل إلي 5000 ريال سعودي.

يستطيع العميل الحصول علي عدد من هذه البطاقات لجميع أفراد العائلة بحساب بنكي واحد من المصرف.

انواع بطاقات إئتمان مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية عدد كبير من بطاقات الإئتمان وهي تكون كالأتي:

بطقة المرابحة سيجنتشر: وهذه البطاقة من ضمن البطاقات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتم إعطاء للعميل بهذه البطاقة ربح بمقدار 1% شهرياً حتي تصل نسبة المرابحة السنوية بتلك البطاقة 12% علي جميع الأموال الموجودة في الحساب البنكي، وتوافر هذه البطاقة للعميل نقاط يحصل عليها عند الدفع بها.

بطاقة المرابحة إنفينيت: تخضع تلك البطاقة إلي قواعد الشريعة الإسلامية ويتم استخدام تلك البطاقة في عمليات الشراء عن بعد وأيضاً الدفع الإلكتروني والقيام بالسفر خارج المملكة، وتوفر ربح للمستفيد بقيمة 1 % علي قيمة المبلغ الموجود بها.

بطاقة SELECTIVE الائتمانية: تحتوي هذه البطاقة علي كافة المميزات في البطاقات الأخري بالإضافة ميزة شراء الاشياء التالفة منها، ولكن هذه البطاقة لا توافر مرابحة شهرية مثل البطاقات الأخري.

الأوراق المطلوبة للحصول علي بطاقة الراجحي الذهبية

لأن تقوم بالحصول علي الفيزا الذهبية من مصرف الراجحي لابد من توافر بعض الأوراق وهذة الأوراق تكون في النحو التالي: