رابط تقديم اعتراض حساب المواطن علي نتائج اهلية الدورة 47 لشهر أكتوبر 2021

طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن علي نتائج اهلية الدورة 47، لشهر أكتوبر الجاري تعد واحدة من ضمن أكثر الأِمور التي تهم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية المستفيدين من هذا البرنامج وذلك لأن يقدمون الأعتراض علي نتائج هذه الدفعة بعد إن تم إعلان نتائج الأهلية الخاصة بها.

تقديم اعتراض حساب المواطن علي اهلية الدورة 47

يسمح برنامج حساب المواطن إلي جميع المستفيدين من البرنامج في المملكة العربية السعودية بالقيام بعملية تقديم طلبات الأعتراض بعد إن ينم إعلان أهلية الدفعات وحتي مرور ثلاث أشهر علي صدور تلك الدفعة، ويتم تقديم الأعتراض علي مبلغ الاستحقاق ايضاً، وذلك لأن يحصل المستفيد علي كافة حقوقة من البرنامج.

طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن

يمكن القيام بعملية إضافة الأبناء في برنامج حساب المواطن يجب القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:

الولوج إلي موقع حساب المواطن الرسمي علي شبكة الأنترنت.

تكتب أسم المستخدم ثم رقم السر في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر تسجيل الدخول.

تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع تسجيل التابعين.

بعد ذلك تقوم بكتابة أسم الأبن في المكان المخصص له.

تكتب رقم الهوية الخاص به ثم تاريخ الميلاد.

بعد ذلك تقوم بتحديد صلة القرابة الأبن.

تقوم بالضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

الضغط علي زر التسجيل.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن علي اهلية الدورة 47

يمكن القيام بتقديم الأعتراض علي دفعة شهر أكتوبر في حساب المواطن عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تكون كالأتي: