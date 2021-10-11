عن طريق الراجحي.. شروط وخطوات الحصول على جوال آيفون 13 الجديد بالتقسيط وبدون فوائد

يُوفر متجر نون في المملكة العربية السعودية، إمكانية الحصول على جوال آيفون 13 الجديد بالتقسيط وبدون فوائد بالشراكة مع بنك الراجحي، وهي فرصة للمواطنين والمقيمين الراغبين في امتلاك هذا الهاتف الذي أعلنت عنه أبل في مؤتمرها السنوي يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر المنصرم، سيما أن سعر الهاتف يصل إلى 4121 ريالا سعوديا للنسخة المزودة بذاكرة 256 جيجابايت، وهو مبلغ لا يتحملع كثير من العملاء.

كيفية الحصول على جوال آيفون 13 الجديد بالتقسيط وبدون فوائد

ومن خلال الموقع الإلكتروني لمتجر نون، فإنه من الممكن الحصول على جوال آيفون 13 الجديد بالتقسيط وبدون فوائد، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني لنون السعودية. اختيار الجوال الذي نريده وهو آيفون 13. استخدام أي من بطاقات المرابحة الائتمانية لدى نون بحد أدنى ألف ريال سعودي. تحويل قيمة العملية إلى برنامج 0% تساهيل حتى 3 أو 6 أشهر، وذلك من خلال الاتصال على رقم 920003344 في أي وقت، على أن يكون قبل إصدار كشف الحساب الشهري وطلب تحويل المعاملات إلى برنامج تساهيل. العرض بدأ من 1 يناير 2021، ويسري حتى 31 ديسمبر 2021.

شروط شراء iphone 13 بالتقسيط من متجر نون

ويضع متجر نون في السعودية، عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على هاتف آيفون 13 بالتقسيط، دون دفع أي مقدمات، وهي كالتالي:

الشراء من خلال المتجر بأكثر من ألف ريال سعودي.

امتلاك بطاقة ائتمان تابعة لأحد البنوك المشاركة في نظام التقسيط من خلال المتجر، وهي بنك الراجحي، وبنك الجزيرة، وبنك ساب، وبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمتجر نون وإنجاز الشراء بالتقسيط من عليه.

مواصفات آيفون 13

ويشمل جوال آيفون 13 الذي أعلنت عنه شركة أبل مؤخرًا على العديد من المميزات، منها ما يلي: