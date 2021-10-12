رابط حجز موعد بالنيابة العامة بالرياض عام 1443، حيث توفر النيابة العامة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للكثير من المواطنين السعوديين وغير السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، وقد توفير خدمة حجز المواعيد من أجل مراجعة مقر النيابة والمكاتب التي تتبع لها، والتي تسمح من خلالها لأي موطن أن يقوم بمراجعة كافة المباني والأقسام الخاصة بالنيابة العامة داخل مدينة الرياض بالسعودية، ويتم ذلك من أجل إتمام الكثير من المعاملات والخدمات التي توفرها النيابة لجميع مواطني المملكة، علي أن يتم الحجز بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة السعودية، وسوف نوضح لكم خطوات حجز موعد بالنيابة العامة بالرياض.

رابط حجز موعد النيابة العامة الرياض

حجز موعد في النيابة العامة متاح بشكل مجاني كخدمة إلكترونية سريعة تتم لأي مواطن متواجد دخل أراضي المملكة، علي أن يتم الحجز من خلال تنفيذ الخطوات الأتية:

الدخول علي موقع حجز الموعد الإلكتروني: النيابة العامة.

بعد الدخول علي الموقع يتم الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

يجب اختيار خدمة “طلب زيارة” واستكمال خطوات التحقق.

يجب أن يتم إدخال رقم الجوال في المكان المحدد لذلك.

يجب الضغط على تبويب “التحقق”.

سوف يتم إرسال رسالة نصية علي الجوال تحتوي علي رمز التفعيل.

يجب إدخال الرمز في المكان المخصص له.

ثم اتباع باقي التعليمات وملء نموذج البيانات بطريقة صحيحة ثم تأكيد الموعد الخاص بحجز الموعد بالنيابة العامة بالرياض.

كيفية الاستعلام عن معاملة شخصية بالنيابة العامة

خدمة الاستعلام عن معاملة لدي النيابة العامة هي خدمة أخري يتم توفيرها لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام عن معاملات النيابة العامة بالشكل الأتي:

الدخول علي موقع النيابة العامة الإلكتروني الموضح بالأعلى.

التوجه الي اختيار الخدمات الإلكترونية بأعلي الصفحة.

اختيار خدمة الاستعلام عن معاملة إلكترونياً.

يتم تسجيل بعض البيانات التي تخص المعاملة مثل رقم الطلب ورقم هوية المستعلم وغيرها من البيانات المطلوبة.

الضغط علي استعلام.

سوف تظهر نتيجة المعاملة التي يتم الاستعلام عنها من جانب كل شخص وتاريخ صدورها وفق تسجيلها بالموقع من جانب النيابة العامة بالسعودية.