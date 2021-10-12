رابط التقديم بوظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصحية 1443، فقد أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفير عدد من الفرص الوظيفية بالمجال الصحي والذي يتم التقديم بها للأفراد السعوديين بالمملكة العربية السعودية، وقد أعلن الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الملكية عن أن التقديم سوف يكون مسموحاً للأفراد الحاصلين علي شهادات البكالوريوس وشهادات الماجستير ودرجات الدكتوراه والزمالة، وذلك في بعض من التخصصات الخالية لدي الهيئة من أجل الانضمام للعمل لدى المستشفى الخاصة بالهيئة الملكية بينبع، ويتم التقديم في الوظائف الصحية بعد توافر عدد من الاشتراطات التي تم توضيحها وفق كل وظيفة علي حده، وسوف نوفر لكم تفاصيل التقديم بوظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

الوظائف الصحية المطلوبة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

وضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بان التقديم بالوظائف التي تتبع لها سوف يكون من خلال بعض المسميات الوظيفية بعدد من التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة، ومن التخصصات المطلوبة للتعيين ما يلي: (استشاري قسم الأمراض الباطنية، استشاري قسم الجراحة العامة، استشاري قسم جراحة المخ والأعصاب، استشاري قسم العناية المركزة، استشاري قسم الأطفال حديثي الولادة المبتسرين، أخصائي قسم عظام، أخصائي قسم أطفال خبرة، أخصائي قسم باطنة، أخصائي قسم عناية مركزة، أخصائي تخصص جذور أسنان، أخصائي تخصص أسنان أطفال، أخصائي قسم الاستعاضة السنية، أخصائي قسم طوارئ، أخصائي تخصص تمريض، ممرض خاص بمكافحة العدوى، طبيب قسم أسنان، أخصائي نفسي، استشاري قسم التصوير التشخيصي).

التقديم في وظائف مستشفى الهيئة الملكية بينبع

الموقع الإلكتروني الخاص بالتوظيف للهيئة الملكية للجبيل وينبع قد وضح بأن التقديم في الوظائف الشاغرة لديه سوف يبدأ من يوم 4 أكتوبر 2021م وينتهي التقديم لجميع التخصصات في يوم 25 أكتوبر 2021م، ويتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الدخول علي موقع التقديم التالي: مستشفى الهيئة الملكية، وقد وضح موقع التقديم بأن لكل وظيفة بعض الشروط التي يجب توافرها في أي متقدم للوظائف المتاحة والتي يجب الاطلاع عليها قبل التقديم حتي يتم قبول التقديم، ولكن هناك شرط أساسي هو توافر الجنسية السعودية للمتقدمين لأي تخصص صحي مطلوب من جانب الهيئة.