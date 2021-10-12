فتح باب التقديم على وظائف وزارة الصحة فني رعاية مرضى للجنسين من حملة البكالوريوس

أعلنت وزارة الصحة عن حاجتها لعدد من المتقدمين على وظائف وزارة الصحة فني رعاية مرضى، في مختلف التخصصات العلمية، والتقديم متاح للمواطنين السعوديين من النساء والرجال، حيث يلتحق المتقدم بالعمل مساعد رئيس التمريض في رعاية المرضى، وتجهيز الأدوات، وينتهي البرنامج التدريبي بتوفير الوظائف لدى القطاعات الحكومية الصحية، أو المستشفيات الكبرى، وعلى من يجد في نفسه شروط التقديم إرسال السيرة الذاتية عبر عنوان البريد الإلكتروني.

وظائف وزارة الصحة فني رعاية مرضى

تم فتح باب القبول والتقديم على وظائف وزارة الصحة فني رعاية مرضى، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وقد أكدت على أن التقديم قد بدأ بالفعل الأحد الماضي الموافق 10 أكتوبر، ويستمر حتى الجمعة الموافق 22 من نفس الشهر، وعلى من يرغب في التقديم إرسال السيرة الذاتية على عنوان البريد الإلكتروني، ولعل أهم ما يميز البرنامج التدريبي لرعاية المرضى أن المتدرب يحصل على مكافأة شهرية طوال فترة التدريب، فضلًا عن 80% من قيمة المواصلات، بالإضافة إلى الحصول على وظيفة مناسبة بعد انتهاء الفترة التدريبية.

شروط التقديم على وظيفة فني رعاية مرضى

حددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شروط التقديم على وظيفة فني رعاية مرضى أمام الراغبين في التقديم في برنامج فني رعاية مرضى التدريبي، وكان من بينها:

يشترط الجنسية السعودية للمتقدمين من الجنسين.

يشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة.

يجب الحصول على شهادة اللغة الإنجليزية سواء آلتيس بمعدل 3.5، أو كفايات بمعدل 52.

يجب ألا يكون عاملًا في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

يتوفر فيه الشروط التي تتطلبها الوظيفة.

تقديم الوثائق المطلوبة المتمثلة في شهادة المؤهل معتمدة ومصدقة من وزارة التعليم السعودية.

تقديم السجل الأكاديمي موضحًا التقدير التراكمي.

شهادة اللغة الإنجليزية في الاختبارات المعتمدة.

تقديم رقم الهوية الوطنية في حالة لم يكن واضحاً في شهادة المؤهل العلمي.

التخصصات المطلوبة

ينبغي على من يرغب في التقديم على البرنامج التدريبي فني رعاية مرضى، أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في تخصصات الأحياء والأحياء الدقيقة، والكيمياء والكيمياء الحيوية، التقنية الحيوية بالإضافة إلى تخصص الفيزياء، وبعد انتهاء التقديم على وظائف وزارة الصحة فني رعاية تمريض، تتولى الجهة المسؤولة فرز طلبات التقديم، والمفاضلة بين الطلاب، وفقًا لاستيفاء شروط التقديم، والمعدل التراكمي واللغة الإنجليزية.