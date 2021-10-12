الأهلي أون لاين الدخول السريع وطريقة تحديث بيانات الحساب البنكي

خدمة الأهلي أون لاين الدخول السريع، هي واحدة من ضمن الخدمات الخاصة بالبنك الأهلي السعودي، وذلك لأن يساعد العديد من العملاء علي تسهيل الكثير من الخدمات علي كل العملاء مثل خدمات فتح الحسابات البنكية عن طريق شبكة الأنترنت أو القيام بعملية تحديث البيانات الشخصية.

خدمة الأهلي أون لاين

البنك الأهلي السعودي هو واحد من أكبرالبنوك في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي، وإنشئ البنك في مدينة جدة في عام 1953 ميلادياً، ويقدم هذا البنك عدد كبير من الخدمات لكل من العملاء حيث يوفر خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الألي، وأيضاً قدم البنك عدد من الخدمات الرقمية التي تمكن العملاء من بعض الأشياء مثل فتح الحسابات والشراء عبر شبكة الأنترنت باستخدام الحساب البنكي.

طريقة تحديث بيانات البنك الأهلي

يمكن للمستفيد في البنك الأهلي السعودي القيام بعملية تحديث البيانات الشخصية الخاصة بك إلكترونياً عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع البنك الأهلي علي الشبكة العنكبوتية.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية للموقع تحديث البيانات.

يتم إرسال لك رسالة نصية علي الهاتف المحمول برقم التفعيل.

بعد ذلك تكتب الرقم ثم تقوم بالدخول إلي صفحة تحديث البيانات.

تقوم بتغير العنوان ثم تعديل رقم الهاتف المحمول وكتابة رمز تفعيل الرقم الجديد.

تكتب البيانات الشخصية التي تتطلب منك.

الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

الضغط علي زر التحديث.

الأهلي أون لاين الدخول السريع

حتي تتمكن من الدخول إلى هذه الخدمة والاستفسادة من مختلف الخدمات التى تقدمها يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي: