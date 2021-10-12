الآن قرضك من شركة متاجر للتمويل يبدأ من 20 الف ريال بدون رسوم ولا كفيل ميسر السداد لجميع القطاعات

قرض بشروط ميسرة وبدون كفيل وعلى فترة سداد كبيرة ويعتبر من أفضل التمويلات البنكية بالمملكة، قرض من شركة متاجر للتمويل وهي شركة معتمدة ومرخصة من البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى تمويل السيارات وكذلك توفر خدمات المال للأفراد والمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة، واليوم ومن خلال موقع ثقفني أكتب عن القرض الذي تقدمه شركة متاجر للتمويل قرض بدون رسوم ولا كفيل إحدى الحلول التمويلية الميسرة في السداد بدون تعقيد الإجراءات بأبسط المتطلبات، جميع المنتجات المقدمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعد متاجر من أفضل شركات التمويل المضمونة في السعودية بجاني التسهيلات التي توفرها لعملائها منها الحصول على القرض بدون رسوم ولا كفيل ولا تطلب راتب كبير ويمكنك أخذ قرض بـ20 ألف وسداد بقسط بسيط على 5 سنوات.

شروط الحصول على قرض بدون رسوم ولا كفيل:

أن يكون العميل (رجال /نساء) على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومية أو شبه حكومية – خاص – عسكري. لابد من تقديم سجل ائتماني جيد (غير متعثر في سمة) للحصول على القرض بدون كفيل. لا يقل الراتب عن 4 آلاف ريال سعودي. الحد الأدنى لفترة العمل ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وستة أشهر للخاص. الحد الأدنى لراتب العميل والكفيل 4000 ريال. الحد الأدنى لمبلغ البيع 5000 ريال. تصل مدة التمويل إلى خمس سنوات. البيع لجميع مناطق المملكة . يكون الكفيل من أحد المناطق المتواجد فيها فروع الشركة. بدون رسوم إدارية. البيع بدون كفيل لكافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية مع تطبيق الشروط والأحكام.

كيفية الحصول على القرض:

لطلب المنتج من خلال الصفحة الإلكترونية عبرللموقع شركة متاجر تعبئة استمارة تمويل بدون ضامن ورفع المستندات أو من خلال زيارة أقرب فرع إليك، كما يمكنك الاستفسار عن التمويل على رقم 920000708.

الشروط والمستندات المطلوبة لاستلام القرض:

المستندات المطلوبة كالتالي:-

بطاقة هوية وطنية سارية المفعول. سجل ائتماني جيد. تعريف بالراتب يوضح إجمالي الدخل + البدلات إن وجدت والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين. ربما توجد استثناءات أو أوراق أخرى بحسب العميل والسجل الائتماني له وغيره من الشروط المحددة.

ملحوظة أن فرع الشركة الرئيسي حي العليا طريق الملك فهد مع تقاطع شارع موسى بن نصير، وبقية الفروع الأخرى في (الرياض – جدة – حي القدس – الدائري الشرقي – الدائري الغربي – الطائف) وفرع الرياض – الدائري الغربي – الرياض- طريق الدائري الغربي – بجانب سوق الهرم التجاري

مزايا التمويل الشخصي شركة متاجر:

أهم المزايا للقرض:-