نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي عروض العثيم اليوم في السعودية أكتوبر 2021.. اغتنم فرصة التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي عروض العثيم اليوم في السعودية تساؤل لايتوقف البحث عنه خلال الساعات الجارية، فالكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية لاسيما السيدات يستعدون لشراء منتجاتهم اليوم الأثنين 11 أكتوبر 2021 بمطالعة عروض أسواق عبدالله العثيم اليومية قبل الذهاب للشراء خاصة من يرغبن شراء المنتجات الطازحة من الخضروات والفواكة واللحوم والدواجن والأسماك والوجبات الغذائية الجاهزة، فنجدهم يرددون ما هي عروض العثيم اليوم في السعودية وقيمة التخفيضات عليها.

ما هي عروض العثيم اليوم في السعودية

طرحت عروض أسواق العثيم اليوم 11 أكتوبر 2021 بتخفيضات على جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية وأدوات النظافة الشخصية للسيدات والرجال والأطفال بأسعار مخفضة ومزهلة، كما أن جميع المنتجات طازجة مما يجعل العروض تنزل بشكل يومي

عروض العثيم

تعرض عروض العثيم اليومية والأسبوعية والشهرية على صفحة أسواق العثيم على الفيسبوك أو موقع أسواق عبدالله العثيم Abdullah AlOthaim Markets الرسمي، ويتم تحديثه باستمرار بإضافة عروض جديدة أو رفع منتجات في حالة نفاذ الكمية منها، خاصة أن يتوافد على أسواق العثيم العديد من المواطنين والمقيمين في السعودية لشراء منتجاتهم.

صفحة أسواق عبدالله العثيم فيس بوك

موقع أسواق عبدالله العثيم

فروع أسواق العثيم

تتعدد فروع أسواق العثيم في كل مكان في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 263 فرعًا في مختلف المناطق ولعل أبرزها الآتي:

فروع أسواق العثيم في جدة

شارع صاري 164 سوبر ماركت / الروضة ركن الكندرة 141 ركن / الكندرة عكاظ 187 سوبر ماركت / عكاظ العزيزية 382 سوبر ماركت / العزيزية الهنداوية 402 سوبر ماركت / الهنداوية

فروع أسواق عبد الله العثيم في الرياض

أم الحمام سوبر ماركت / أم الحمام هايبر خريص هايبر ماركت / النسيم معن بن زائدة سوبر ماركت / المنصورة ركن الخالدية ركن / الخالدية ركن القدس ركن / القدس ركن الملز ركن / الملز ركن السلام ركن / السلام ركن الملك فيصل ركن / الروضة ركن عبد الرحمن بن.. ركن / النسيم ركن الدرعية ركن / الفيصلية ركن النسيم ركن / النسيم ركن طويق ركن / عتيقة فاطمة الزهراء ركن / عتيقة ركن الريان ركن / الريان

فروع عبد الله العثيم في العريجاء

سوبر ماركت / العريجاء الغربي

هايبر السويدى

هايبر ماركت / السويدى

العزيزية ماركت

سوبر ماركت / العزيزية

الشفا ديراب

سوبر ماركت / الشفا

فروع عبد الله العثيم في الدرعية

سوبر ماركت / الدرعية

ركن الصناعية

ركن / المدينة الصناعية الثانية

فروع عبد الله العثيم في عقبة بن نافع

سوبر ماركت / الملك فيصل

غرناطة

سوبر ماركت / غرناطة

النسيم حجاب

سوبر ماركت / النسيم

المنفوحة

سوبر ماركت / المنفوحة

ركن الكهرباء

ركن / الملز

ركن المربع

ركن / المربع

ركن الشفاء عرفات ..

ركن / الشفا

الشفاء المروة .

سوبر ماركت / الشفا

الدار البيضاء ..

سوبر ماركت / الدار البيضاء

ركن الأنفال

ركن / النسيم

ركن العيينة

ركن / العينية

ركن السلام

ركن / السلام

ركن وادي لبن

ركن / ضاحية لبن

فروع العثيم في وادي لبن

سوبر ماركت / ضاحية لبن

الحسن بن علي

سوبر ماركت / الروضة

العزيزية جملة

الجملة / العزيزية

المروج كاش

سوبر ماركت / المروج

السلي

سوبر ماركت / السلي

الربوة كاش

سوبر ماركت / الروابي

المروج جملة

الجملة / المروج

جامعة الملك سعود

سوبر ماركت / جامعة الملك سعود

المروج ماركت

سوبر ماركت / المروج

البطحاء

سوبر ماركت / البطحاء

عتيقة جملة

الجملة / عتيقة

الروابي جملة

الجملة / الروابي

الضباب

سوبر ماركت / السليمانية

الربوة جملة

الجملة / الربوة

الشفاء

سوبر ماركت / الشفا

العروبة

سوبر ماركت / العروبة

البديعة

سوبر ماركت / البديعة

المنصورة

سوبر ماركت / المنصورة

الخزان

سوبر ماركت / أم سليم

هايبر الربوة

هايبر ماركت / الربوة

الستين

سوبر ماركت / الملز

الربوة مول

سوبر ماركت / الربوة

عثمان بن عفان

سوبر ماركت / الوادي

خالد بن الوليد

سوبر ماركت / الروضة

العساف

سوبر ماركت / السلي

طريق هارون الرشيد..

سوبر ماركت / الفيحاء

النسيم الشرقي

سوبر ماركت / النسيم

السلة الروضة

هايبر ماركت / الروضة

ركن الحجاز

ركن / عتيقة

النظيم

سوبر ماركت / النظيم

الخليج

سوبر ماركت / الخليج

طويق

سوبر ماركت / طويق

النفل

سوبر ماركت / النفل

التعاون

سوبر ماركت / التعاون

إسكان الحرس

ركن / الإسكان

الغروب

سوبر ماركت / الغروب

عتيقة ماركت

سوبر ماركت / عتيقة

المونسية الجديد 3..

سوبر ماركت / المؤنسية

قرطبة

سوبر ماركت / قرطبة

الحائر

سوبر ماركت / العزيزية

الملز

سوبر ماركت / الملز

الياسمين

هايبر ماركت / الياسمين

الياسمين

هايبر ماركت / الياسمين

الرحاب

سوبر ماركت / الرحاب

الخليج الصنعاني

سوبر ماركت / الخليج

ركن نمار

ركن / ظهرة نمار

ركن ظهرة لبن

ركن / ضاحية لبن

انس بن مالك

سوبر ماركت / الياسمين

ظهرة نمار

سوبر ماركت / ظهرة نمار

الجنادرية

ركن / الجنادرية

ركن اليرموك

ركن / اليرموك

اشبيليا

سوبر ماركت / اشبيليا

ركن وادي لبن

ركن / ضاحية لبن

نمار الخطاب

سوبر ماركت / ظهرة نمار

ركن الشفا

ركن / الشفا

الرمال

سوبر ماركت / الرمال

ابي جعفر المنصور ..

ركن / غرناطة

الحزم

سوبر ماركت / الحزم

القادسية

سوبر ماركت / القادسية

ركن قرطبة

ركن / قرطبة

ركن الندوة

ركن / الندوة

وادي لبن

سوبر ماركت / ضاحية لبن

ركن عكاظ

ركن / عكاظ

الدار البيضاء

سوبر ماركت / الدار البيضاء

طريق المدينة المنورة

سوبر ماركت / الجرادية

ركن العزيزية

ركن / العزيزية

اليرموك

سوبر ماركت / اليرموك

ركن الحسن بن حسين..

ركن / الخليج

البديعة

سوبر ماركت / البديعة

الدرعية

سوبر ماركت / الدرعية

العزيزية

سوبر ماركت / العزيزية

ركن نمار

ركن / ظهرة نمار

السعادة

سوبر ماركت / السعادة

ركن النظيم

ركن / النظيم

طريق الملك عبدالله..

سوبر ماركت / الخليج

الرمال وادي الساحل..

سوبر ماركت / الرمال

نمار الفريان

سوبر ماركت / السويدي الغربي

ركن الخليج

ركن / الخليج

ركن الروضة

ركن / الروضة

النسيم الغربي

ركن / النسيم

المونسية

سوبر ماركت / المونسية

ركن القادسية

ركن / القادسية

الصحافة

سوبر ماركت / الصحافة

ديراب الفواز

سوبر ماركت / ديراب الفواز

الدمام

هايبر الدمام

هايبر ماركت / عبدالله فؤاد

أحد الدمام

سوبر ماركت / أحد

الدمام بلازا

سوبر ماركت / الفيصلية

الدمام الكورنيش

سوبر ماركت / الشاطئ الغربي

الروضة

سوبر ماركت / الروضة

الندي

سوبر ماركت / الندي

الدمام طريق الجبيل

سوبر ماركت / الروضة

فروع العثيم في الخرج

الخزامي 43

سوبر ماركت / الخزامى

الخرج ركن السلام ..

ركن / السلام

ركن الهياثم 129

ركن / الهياثم

الخرج الجديد 94

سوبر ماركت / الخالدية

ركن الصحنة 130

ركن / الصحنة

الخرج السليمانية ..

سوبر ماركت / السلام

الصفوة 138

سوبر ماركت / الصفوة

غرناطة 312

سوبر ماركت / غرناطة

الهدا 361

سوبر ماركت / الهدا

الخرج جملة 371

الجملة / السلام

الخرج النهضة 412

ركن / النهضة

أسواق عبدالله العثيم

هناك من يريد التواصل مع خدمة عملاء عبدالله العثيم في السعودية لمختلف الفروع أم لتقديم شكوى معينة أو الاستفسار عن منتجات وخدمات يرغبونها، فلابد التواصل على النحو التالي:

رقم أسواق العثيم: (+966) 920000702.

البريد الإلكتروني: [email protected]

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