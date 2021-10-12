نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير بالسعودية المجمعة تخفضيات هائلة على الأجهزة الإلكترونية والأدوات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير بالسعودية المجمعة يتجدد البحث عنها مع اقتراب العام الدراسي الجديد في السعودية فأولياء الأمور والطلاب يستعدون لشراء أدواتهم من مكتبة جرير السعودية بأسعار مخفضة، بجانب الكثير من الشباب يرغبون شراء أجهزة لاب توب وشاشات وكذلك جوالات من عروض جرير بالسعودية المجمعة بالتخفيضات عليها، وتطرح مكتبة جرير عروضها باستمرار لتشجيع عملائها على اتخاذ قرار بالشراء بالأدوات التى يحتاجونها من فروع مكتبة جرير السعودية والتواصل المستمر معها.

عروض جرير بالسعودية المجمعة

جاءت عروض جرير بالسعودية المجمعة لكلاً من شاشات التليفزيون الذكي، وأجهزة اللاب توب والجولات، وكذلك أجهزة التابلت والسماعات العادية والسماعات للألعاب الإلكترونية بتخفيضات كبيرة تصل لـ 50% مما دفع العملاء لشراء مايحتاجونه من عروض مكتبة جرير فضلاً عن جودة الأجهزة والمتاحة بمختلف الأنواع وإليكم على النحو التالي:

شاشة سوني 85 إنس دقة 4K بسر 10299 ريال سعودي بدلًا من 19999 ريال.

شاشة سوني 75 دقة 4k بسعر 6499 بدلًا من 12999 ريال سعودي.

شاشة سوني 65 بوصة بسعر 4499 ريال بدلًا من 7999 ريال سعودي شامل الضريبة.

شاشة سوني 55 بوصة بدقة 4k بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي.

شاشة هايسنس 50 بوصة بدقة 4k ألترا إتس دي بسعر 1699 بدلًا من 1999 ريا سعودي.

شاشة إل جي 75 بوصة بدقة 4k ألترا إتش دي بسعر 5199 ريال بدلًا من 9999 ريال سعودي.

شاشة سامسونح 85 بوصة بدقة فور كي ألترا إتش دي بسعر 9499 بدلًا من 17999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 65 بوصة دقة 4k ألترا إتش دي بسعر 4799 ريال بدلًا من 8999 ريال سعودي.

سماعة رأس سوني بسعر 238 بدلًا من 297 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي زد فولد سعة 256 جيجا بسعر 6799 ريال سعودي بالإضافة إلى هدايا بقيمة 299 ريال سعودي.

جوال اوبو A94 سعة 128 جيجا بايت بسعر 1049 بدلًا من 1199 ريال سعودي.

إيسوس زين بوك برو دو بسعر 14499 ريال سعودي بدلًا من 15499 ريال سعودي.

هواوي فري بودز سماعة أذن داخلية بسعر 629 ريال سعودي.

سوني xp500 نظام موسيقي بسعر 1199 يدلا من 1299 ريال سعودي.

موتورولا موتو جي 20 سعة 64 جيجا بايت بسعر 491 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال سعودي.

لاب توب إيسوس زين بوك دو مع قلم ستايلس بسعر 7199 بدلًا من 7699 ريال سعودي.

هواوي ووتش فيت بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال.

عروض جرير الجديدة

تقدم عروض مكتبة جرير السعودية على أجهزة اللابتوب والجولات والأدوات المدرسية وكل جديد باستمرار على موقع مكتبة جرير السعودية أو من خلال صفحة Jarir Bookstore مكتبة جرير الرسمية على موقع “فيسبوك” لمعرفة كل جديد عن العروض فور طرحها.

صفحة Jarir Bookstore مكتبة جرير

موقع مكتبة جرير

مكتبة جرير السعودية

تعتبر مكتبة جرير السعودية من أهم المتاجر المتخصصة في بيع الأدوات المكتبية والمدرسية والأجهزة الإلكترونية الرقمية في المملكة العربية السعودية، بجانب بيعها لعب الأطفال والجوالات وتنتشر فروعها في كافة أرجاء المملكة، بل توسع نشاطها وأصبح لها فروع في العديد من الدول العربية منها قطر والإمارات والكويت.