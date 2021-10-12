نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد محكمة التنفيذ على موقع ناجز مباشرة.. ورقم شكاوي وزارة العدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد محكمة التنفيذ على موقع ناجز يأتى تنظيمًا للعمل الإداري في المملكة العربية السعودية فهى أبرز الخدمات التى تقدمها وزارة العدل السعودية، لأى شخص يمتلك حساب على بوابة ناجز فيمكنكم الاستفادة من تقديم شكوى للجهات العدلية والمحاكم القضائية والمتابعة مع المشرفين حتى الرد على تنفيذ الخدمة بسهولة ويسر بدلاً من الذهاب للمكاتب العدلية بالمملكة العربية السعودية، فأصبح حجز موعد في محكمة التنفيذ يتم في دقائق بسيطة، بجانب رقم شكاوي وزارة العدل السعودية الموحد الذي يمكن التواصل عليه على مدار 24 ساعة لتقديم شكاوي أو الاستفسار عن خدمة معينة.

حجز موعد محكمة التنفيذ

وفرت وزارة العدل السعودية منصة ناجز الإلكترونية للتيسير على المواطنين إمكانية حجز موعد محمكة تنفيذ بدلاً من الطرق التقليدية التى كانت تضيع الكثير من الوقت والجهد في زيارة مكاتب وزارة العدل بمختلف المحافظات وهى خدمة متوفرة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

طريقة حجز موعد محكمة التنفيذ

جاءت طريقة حجز موعد محكمة التنفيذ على منصة ناجز الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل دخول على منصة ناجز

النقر على أيقونة الدخول.

التسجيل عبر النفاذ الوطني أو من خلال إدخال كلمة المرور والرسالة التي وصلت إلى الهاتف الخاص.

إضافة إيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة خدامتنا الجديدة.

اختر خدمة حجز موعد، ومن ثم على حجز موعد جديد.

حدد المنطقة.

اختر مكان الموعد و القسم أو الدائرة.

حدد الخدمة التي ترغب بحجز الموعد لها.

أصف الخدمة.

النقر علي خيار الحجز التلقائي لأقرب موعد متوفر.

يرسل الموقع رسالة تؤكد نجاح الموعد وتؤكد الموعد بشكل دقيق.

رقم شكاوى وزارة العدل

وفرت وزارة العدل السعودية حجز موعد محكمة التنفيذ على منصة ناجز كما أتاحت رقم شكاوي وزارة العدل الموحد للتواصل مع كافة خدماتها والاستفسار عما يحتاجونه من خلال التالي:

رقم ناجز من داخل المملكة: 1950.

رقم ناجز من خارج المملكة : 920001950.

البريد الإلكتروني: @sa.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بحجز موعد محكمة التنفيذ على موقع ناجز مباشرة.. ورقم شكاوي وزارة العدل