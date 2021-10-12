أسرع تمويل شخصي طارئ بدون تحويل للراتب بهامش ربح تنافسي عند الإيداع

أسرع تمويل شخصي طارئ هى أحد الخصائص التي يبحث عنها كل من يرغب في الحصول على تمويل نقدي ميسر يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب منصة سلفة حيث يوفر التمويل بالعديد من المميزات التمويلية التي يرغب توفيرها العملاء ويتم إيداع مبلغ التمويل بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع المنصة لذلك يتم التقديم الإلكتروني عليه للحصول على عرض تمويل بهامش ربح تنافسي بموافقة فورية ومن أهم ما يميز منصة سلفة بأنها مصرحة من البنك المركزي السعودي لخدمة المواطنين السعوديين داخل أراضي المملكة.

الشروط المطلوبة للحصول على أسرع تمويل بالمملكة

كافة المواطنين السعوديين يبحثون على تمويل نقدي سريع يساعدهم في الحصول على أحتياجاتهم الشخصية ويكون بجانب الراتب الشهري ويسهل سداد ذلك التمويل في المملكة العربية السعودية لذلك تم توفير تمويل منصة سلفة السعودي ولكن يجب توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على هذا التمويل في المملكة كما يلي بكافة التفاصيل:

يجب توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 4000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بالمملكة.

لابد من توفير فترة لا تقل عن ستة أشهر عمل في القطاع الخاص بالمملكة للموافقة على تمويل المنصة.

كذلك فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر عمل بالقطاع الحكومي بالسعودية للموافقة على طلب تمويل منصة سلفة عام 1443 هجرياً.

يبدأ التقديم الإلكتروني على تمويل منصة سلفة من عمر ثمانية عشر عام ويصل إلى ستون عام فقط.

مميزات الحصول على أسرع تمويل من منصة سلفة