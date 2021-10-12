حجز موعد الأحوال للتابعين بسرعة على أبشر absher.sa لينك مباشر

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عمر شويل - جدة حجز موعد الأحوال للتابعين خدمة مهمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية توفرها وزارة الداخلية السعودية على أبشر absher.sa بدون الذهاب لأي فرع من فروع مكاتب الأحوال المدنية أو وزارة الداخلية السعودية فتوفر المزيد من الوقت والجهد الذي كان يهدر بالطرق التقليدية، وتختص الأحوال المدنية باستخراج شهادة الميلاد والوفاة وسجل الأسرة وغيرها من الوثائق الرسمية المختلفة التى توفرها المصالح الحكومية للمواطنين والمقيمين، ومع انتشار فيروس كورونا أصبح تنفيذ الخدمات إلكترونيًا أساسى لراغبي الخدمات، وفنجدهم يبحثون عن حجز موعد الأحوال للتابعين على منصة أبشر شئ أساسى للحصول على الخدمة بأسهل وقت وطريقة.

حجز موعد الأحوال للتابعين

وفرت وزارة الداخلية السعودية حجز موعد الأحوال للتابعين أونلاين من أجل التيسير للحصول على الخدمة، كما أن الأحوال المدنية السعودية لديها 24 مكتب منتشرين في مختلف أرجاء المملكة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أراضيها بما يحتاجونه بسهولة ويسر، ولعل أبرز الخدمات التى توفرها حجز موعد للتابعين وتنظيم عمل التأشيرات وتسجيل المواطنين والمقيمين في المملكة لضبط الواقعات المدنية على اختلافها.

طريقة حجز موعد الأحوال للتابعين

يواصل الكثيرون في الممكلة العربية السعودية بحثهم عن طريقة حجز موعد الأحوال للتابعين على منصة أبشر التابعة لـ وزارة الداخلية السعودية، وبالتالي يمكنهم اتباع الخطوات الآتية:

سجل دخول على منصة أبشر

النقر على أيقونة الأفراد.

الضغط على الأحوال المدنية.

أضف رقم الهوية الوطنية.

حدد نوع التقويم “هجري – ميلادي”.

سجل تاريخ الميلاد.

النقر على أيقونة التحقق من البيانات.

الدخول على خدمة المواعيد.

النقر على أيقونة حجز موعد جديد.

اختر تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

حدد المنطقة الذي يتبع لها.

النقر على التالي.

حدد مكتب الأحوال المدنية الأقرب للمتقدم للحجز.

طالع الموعد المتوفر حسب اليوم والتاريخ والتوقيت.

أكد البيانات المذكورة.

أطبع تذكرة بالموعد المحدد.

بذلك يكون قد اتضح كل ما يخص حجز موعد الأحوال للتابعين بسرعة على منصة أبشر absher.sa التابعة لوزارة الداخلية السعودية بالخطوات حتى الحصول على الموعد المحدد لتنفيذ الخدمة التي يرغب المواطن أو المقيم في انجازها