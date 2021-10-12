بيت مجاني إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي تعرف على طريقة التقديم وأهم الشروط

بيت مجاني إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي تعرف على طريقة التقديم والشروط المطلوبة، حيث تقوم الحكومة داخل المملكة ببذل أقصي جهدها لتعمل على توفير السكن المناسب لكل أبناء الوطن، وبوجه خاص الفئات التي لديها مشاكل مادية أو ظروف صعبة ولأصحاب الدخل المنخفض أو المحدود ، حيث يتم تقدم العديد من المبادرات والبرامج السكنيّة، من أجل تقديم الإعانة لمواطنين المملكة للحصول على البيت المناسب الذي يُعزز من الاستقرار والأمان، ولهذا سوف نقوم اليوم بتقديم لمم طريقة التقديم للحصول على مبادرة البيت المجانيّ وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها، تعرف أيضا على قرض من الضمان الاجتماعي وطريقة التقديم والشروط المطلوبة للحصول عليه

بيت مجاني إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي

تعتبر من أهم المبادرات المقدمة من وزارة الإسكان التنموي داخل المملكة، فلقد قامت وزارة الإسكان بتقديم المخططات السكنية داخل جميع المناطق بالمملكة، والذي يتمكن المستفيد المستحق لمبادرة الدعم السكني التقديم عليها عن طريق الدخول على موقع الأراضي المجانية واختيار المخطط الملائم له، وتكون هذه الأرض السكنية مدعومة بالكامل من قبل وزارة الإسكان ؛ أي تكون مجانيّة بالكامل، حيث تسمح وزارة الإسكان لجميع المواطنين السعوديين التّقديم على دعم البيت المجانيّ، وبوجه خاص من هم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ويتم هذا من باب الاهتمام بتوفير بيوت مجانية لجميع الأسر أصحاب الحاجة للدعم داخل جميع أنحاء المملكة العربية السّعوديّة.

طريقة التقديم للحصول على دعم البيت المجاني

أولا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان

وبعد ذلك الضغط على خيار تقديم طلب دعم سكني.

بعد ذلك سوف يتم الدخول على الصفحة المُخصصة لكتابة البيانات المطلوبة للتقديم في الدعم

بعد ذلك القيام بالضغط على خيار إرسال.

وبعدها سوف يقوم النظام بدراسة طلب التقديم للحصول على المبادرة، وسيتم تحديد إذا كان المتقدّم من ضمن الأفراد المشمولين بالدّعم أو لا؛ وسيتم الرد عن طريق رسالة نصية على رقم الهاتف الخاصّ بالمتقدّم.

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسي.

وكذلك أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عامًا.

كما يجب أن تكون المتقدم من أبناء الأسرة المشمولة للضمان الاجتماعي.

أن يكون المتقدم ليس لديه مصدر دخل إضافي، ومن أصحاب الدخل المحدود.

ألّا يكون المتقدم قد استفاد من دعم من الإسكان قبل ذلك.

ألّا يكون المتقدّم لديه منزل أو مسكن ما.

بيت مجاني إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي ورقم الإسكان التنموي الموحد

حيث إنه كما قمنا بعرض الرابط الإلكتروني الخاص للحصول على مبادرة البيت المجاني وكذلك الطريقة التي يمكن الحصول منها. يمكننا أيضاً عرض رقم الهاتف الخاص بالإسكان التنموي حيث أن حرصاً من الحكومة السعودية على توفير الوقت والراحة للمواطن. قامت بعمل رقم هاتف موحد يتمكن من خلاله بالإتصال على الإسكان التنموي بعرض الحصول على المساعدة. وكذلك لأي إستفسارات أو شكاوى والرقم هو 199090.