نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية خدمة حجز مواعيد الجوازات بدون أبشر+ المميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نأخذكم في هذه المقالة الى التعرف عن ماهي الآلية لحجز مواعيد الجوازات بدون الحاجة لاستخدام حساب أبشر وما إلى ذلك من إجراءات تفصيلية للحصول على تذكرة موعد ننشرها عبر موقع ثقفني.

أبشر الجوازات

تأتي هذه الخدمة كخدمة جديدة أتاحتها منصة ابشر، ويتحقق الإنتقال الى خدمة المواعيد بعد تحديد الدخول من خلال أبشر أفراد- وستكون بديل جيد عوضاً عن الخدمة الأساسية للمواعيد، بالنسبة للمقيم، شرط إثبات الفشل في إنجاز الخدمة المرادة إن توفرت ضمن خدمات أبشر جوازات الإلكترونية.

لإكمال الحجر في الجوازات، فيمكن للمواطنين الحجر برقم الهوية أما بالنسبة للمقيمين فمسموح لهم من خلال رقم الإقامة، وكلاهما يستفيدان من تنفيذ خدمة الحجز بنفس الطريقة.

مميزات مواعيد الجوازات

حجز موعد جديد

خدمة التحديث على موعد حالي

الاطلاع/طباعة موعد حالي

إلغاء موعد حالي

آلية حجز موعد الجوازات بدون حساب أبشر 2021

بعد الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار الجوازات

تظهر بعض الحقول المطلوبة المخصصة لرقم الهوية/رقم الإقامة فيجب توفير هذه البيانات في المكان المطلوب

تحديد نوع التقويم وإدراج تاريخ الميلاد كما هو في وثيقة الهوية

يتطلب مطابقة الرمز المرئي بشكل صحيح لمواصلة الدخول الى واجهة المواعيد الرئيسية.

الضغط على التحقق من بياناتي

الإنتقال لخدمة المواعيد ثم الضغط على حجز موعد جديد

لبدء أول الخطوات في صفحة طلب الموعد، حدد نوع الخدمة المراد المراجعة لها

لمواصلة عملية الحجر يتم اختيار المنطقة + عدد العمليات المراد إنجازها عند المراجعة

النقر على التالي

سيحدد المستخدم الخدمة احدى إدارات الجوازات من القائمة الظاهرة والضغط على أيقونة “اختيار” يسار كل عنوان إدارة جوازات.

قم بتحديد التاريخ المطلوب لحجز الموعد الذي تطلبه

واستكمالا للحجز المذكور، اضغط على تأكيد بيانات الموعد ثم طباعة تذكرة الموعد والذهاب به الى مقر الجوزات في الوقت المحدد الخاص بالموعد الذي تحصلت عليه.

رابط حجز مواعيد الجوازات في السعودية 1443

ينقلنا رابط مواعيد الجوازات 1443 الى خدمة الحجر الإلكتروني حيث واجهة المواعيد الرسمية، وبالدخول على الرابط السابق التي تخصصه منصة أبشر 1443 يمكنك بدء خدمة الحجر للحصول على المواعيد المسبقة بخطوات يمكن حفظها، الموضحة في السطور أعلاه، ولا تختلف الإجراءات بين إدارات الجوازات في الرياض عن غيرها في الدمام، أو أي إدارة أخرى، وتتم خدمة الحجر الكترونياً بدون رسوم.